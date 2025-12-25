El fichaje de Bryan Zaragoza, más en el aire que nunca

El extremo andaluz no está teniendo su mejor temporada en el RC Celta por unos motivos u otros. Es por ello que el atacante cedido por el Bayern Munich no ha disputado el 60 por ciento de los minutos esta temporada lo que hace que el club gallego no tenga que ejecutar obligatoriamente la opción de compra que tiene sobre él

Bryan Zaragoza está siendo, casi con total probabilidad, una de las pequeñas decepciones del fútbol español ya que el extremo no está marcando las diferencias tal y como se esperaba de él cuando se anunció su incorporación al RC Celta. Por unos motivos u otros, el andaluz no está terminando de brillar en el RC Celta lo que provoca que su fichaje esté más en el aire que nunca porque su rendimiento y el no cumplir los minutos mínimos para que la opción de compra se convierta en obligatoria le dan margen al club gallego para intentar mantener a Bryan Zaragoza de otra manera el próximo verano.

El RC Celta, mantiene la cautela con el caso Bryan Zaragoza

En el RC Celta no tienen prisas a la hora de decidir el futuro de Bryan Zaragoza al cual apuntan a no fichar en esta temporada porque en el presupuesto presentado hace unas semanas no había ninguna partida para ejecutar su incorporación.

Un fichaje de Bryan Zaragoza que todo hace indicar que el RC Celta no tendrá que ejecutar de forma obligatoria porque el extremo no está jugando el 60 por ciento de los minutos de esta temporada que hacía que dicha opción de compra, que pactaron RC Celta y Bayern Munich cuando acordaron la cesión. Actualmente, Bryan Zaragoza ha disputado 1.085 minutos y eso es sólo un 45'2 por ciento del total de minutos en esta temporada.

Es cierto que si el RC Celta está conforme con Bryan Zaragoza lo puede fichar, pero el club gallego no tiene prisa. La opción que actualmente maneja el club gallego es esperar al mercado de fichajes de verano del próximo año 2026 e intentar la incorporación, convenciendo de nuevo al Bayern Munich, con quien el extremo tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029. Bryan Zaragoza, en los 21 partidos que ha disputado en esta campaña, sólo ha marcado 1 gol y ha dado 4 asistencias. El club gallego va a jugar con la baza de que el conjunto de Alemania no cuenta con el andaluz.

La opción de compra del RC Celta sobre Bryan Zaragoza

El RC Celta consiguió la cesión de Bryan Zaragoza después de llegar a un acuerdo con el Bayern Munich, desembolsando 1 millón de euros aproximadamente.

Al margen de ello, el club gallego logró una opción de compra, fijada en unos 13 millones de euros, que se convertiría en obligatoria, si el equipo queda entre los 13 primeros clasificados y el propio Bryan Zaragoza juega, al menos, el 60 por ciento de los minutos. Esa última condición es la que no se está cumpliendo y es la que hace complicada que se ejecute el fichaje.