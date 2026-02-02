El Elche responde a la oferta del Celta de Vigo por Álvaro Núñez

El conjunto de Claudio Giráldez sigue interesado en el defensa de 25 años, que acaba contrato en junio de 2026, pero desde el club alicantino han rechazado la segunda propuesta para su incorporación procedente de Balaídos

El Elche cuentas las horas para el cierre del mercado de fichajes con varias incógnitas sobre la mesa. Una de ellas es el futuro de Álvaro Núñez, que está siendo una de las sensaciones en el conjunto de Eder Sarabia, en la que es su segunda temporada defendiendo la camiseta del conjunto alicantino. El jugador de 25 años acaba contrato en junio de 2026 y varios clubes han llamado a la puerta para interesarse en su incorporación, como ha sido el caso del Celta de Vigo. De hecho, los de Claudio Giráldez han presentado una oferta, por el defensa, que ha sido rechazada.

Eder Sarabia, consciente de la irrupción de Álvaro Núñez

Álvaro Núñez sigue recuperándose de un problema en el pubis que le ha dejado fuera de los cuatro últimos partidos del Elche, ante el Real Betis, Sevilla, Levante y Barcelona, donde los de Eder Sarabia han registrado tres derrotas y un empate. Tras ello, el jugador de 25 años podría reaparecer en el choque de este sábado ante la Real Sociedad en Anoeta, en el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports. No obstante, el técnico del equipo alicantino, en la rueda de prensa previa al partido frente al Barcelona, muy claro con el momento de forma del defensa español, que se encuentra en la órbita de equipos como el Celta de Vigo: "Es un jugador que ha demostrado su compromiso desde que está aquí. Es junto a Aleix el jugador que más minutos acumula. Tiene una pubalgia que arrastra desde hace tiempo y está poniendo todo de su parte para recuperarse.Tratamos de transmitir tranquilidad a todos. Es un jugador que nos ha dado mucho y al Elche también. En ese lado nos vamos a reforzar y puede ser que con más de uno".

En este sentido, el Elche sigue pendiente de cerrar el futuro de Álvaro Núñez, ante los diferentes intereses que llegan por su fichaje. Uno de ellos es el Celta de Vigo, que ya presentó una oferta por su incorporación de un total de 300.000 euros, tal y como informó la Cadena Cope, la cuál fue rechazada. Tras ello, los de Claudio Giráldez han seguido insistiendo en la llegada del defensa de 25 años, realizando una propuesta de 500.000 euros, pero la respuesta del club alicantino sigue siendo la misma, como ha desvelado el medio anteriormente mencionado. De la misma manera, la fuente apunta que la dirección deportiva "no aceptará ninguna oferta por menos 1.5 millones".

El Elche, muy firme en su decisión con Álvaro Núñez

Por ello, el Celta de Vigo podría llegar a la cifra que pide el Elche por el fichaje de Álvaro Núñez en estas últimas horas del mercado invernal, al que cada vez le queda menos para poner punto y final. Sin embargo, una salida en esa posición podría debilitar al equipo de Eder Sarabia de cara a la segunda parte de la temporada. Por el momento, el conjunto alicantino se sitúa decimo tercero en la clasificación de LaLiga EA Sports con 24 puntos. Además, atraviesan una crisis de resultados donde no vencen desde el pasado 21 de diciembre, al Rayo Vallecano. Desde entonces, tres derrotas y dos empates, incluyendo la eliminación en Copa del Rey ante el Real Betis.