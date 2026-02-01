Lamine Yamal manda en Elche y confirma que el Barcelona ya juega a su ritmo

Lamine Yamal volvió a marcar el paso del FC Barcelona con una actuación total en el Martínez Valero. Gol, liderazgo, producción ofensiva constante y compromiso defensivo para liderar la victoria ante el Elche. El joven de Rocafonda comienza a ser el gran referente azulgrana

Hansi Flick había sido claro en la previa: el partido exigía intensidad desde el primer minuto. El Barcelona obedeció, y lo hizo de la mano de su jugador más determinante. No se habían cumplido seis minutos cuando Lamine Yamal ya había abierto el marcador ante el Elche, tras recibir un pase preciso de Dani Olmo, driblar a Iñaki Peña en un palmo de terreno y definir con la naturalidad de quien domina los escenarios grandes.

Ese gol fue algo más que una ventaja temprana. Fue la confirmación de un estado de forma que ya no admite discusión. Lamine Yamal ha llegado, o está a punto de hacerlo, a su mejor momento en el tramo más delicado del curso, cuando no hay margen de error en LaLiga y las eliminatorias en Champions League y Copa del Rey se deciden por detalles.

El líder que no se esconde

Superada definitivamente la pubalgia que frenó su continuidad durante varias semanas, el extremo de Rocafonda se ha erigido en el líder absoluto del Barça de Flick. No solo por lo que produce cerca del área, sino por su influencia global en el juego. Ante el Elche fue el epicentro de todo.

Disparó cinco veces, tres entre los tres palos. Generó ocho ocasiones claras para sus compañeros. Asistió a Marcus Rashford en el gol que sentenció el partido tras un control exquisito en banda, completó cuatro regates de siete intentos e intervino en 89 acciones, una cifra que refleja algo más profundo: Lamine no se esconde, pide el balón y asume responsabilidades.

A eso añadió un compromiso defensivo que ya es habitual en él. Recuperó seis balones y ayudó a contener las subidas del carril izquierdo rival. Un Lamine completo, dominante, que empieza a imponer respeto.

Números que ya hablan de estrella

Los datos avalan la sensación visual. Lamine suma ya 13 goles esta temporada, nueve de ellos en LaLiga, igualando su registro del curso pasado, en tan solo la mitad de partidos. Ha participado directamente en 24 goles entre tantos y asistencias, con una media que se ha disparado respecto a campañas anteriores.

En el campeonato de liga, su progresión es evidente: de cinco goles en su primer año, a nueve en 35 partidos el curso pasado, y ahora nueve en solo 18 encuentros. Su promedio goleador se ha duplicado. Además, encadena tres partidos consecutivos marcando, Oviedo, Copenhague y Elche, y ha sido decisivo también lejos del Camp Nou, donde curiosamente anota menos que a domicilio. No es casualidad que haya enlazado su tercer MVP consecutivo.

Flick y Balde, rendidos a su impacto

Tras el partido, el reconocimiento fue unánime. Alejandro Balde lo resumió con naturalidad: “Las expectativas con él son superaltas. Nos está malacostumbrando. Está haciendo una temporada increíble”.

Hansi Flick, fiel a su discurso colectivo, también hizo una excepción para subrayar el momento de su jugador más diferencial: “Es importante para el equipo y para el club. Es suficientemente joven como para mejorar y subir un peldaño más en su nivel. Nos genera espacios, crea ocasiones. Estoy feliz”. El técnico alemán insistió en que aún ve margen de crecimiento, una idea que asusta tanto como ilusiona.

El reto inmediato: no bajar el listón

La exhibición en Elche deja al Barça con una certeza clara: hoy juega al ritmo de Lamine Yamal. Este martes tendrá una nueva prueba en la Copa del Rey, en la visita a Albacete, donde buscará volver a dejar huella tras marcar en Santander y asistir en Guadalajara.

A sus 18 años, Lamine ya no es una promesa. Es una realidad que, como en la victoria sobre el Elche, condiciona partidos, rivales y planes. En un Barça que necesita líderes fiables, el ‘10’ ha tomado el mando, y lo hace sin ruido, pero con una autoridad que empieza a ser incuestionable.