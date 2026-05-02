Swedberg se suma a la causa ante el Elche

El sueco, segundo máximo goleador celtiña en la temporada, entró en la lista de citados para enfrentarse al Elche este domingo tras dejar atrás sus problemas físicos en los gemelos

Williot Swedberg finalmente sí podrá estar en el partido que el Celta de Vigo disputa este domingo contra el Elche en Balaídos. Lo hace después de que el delantero se uniera a los últimos entrenamientos del equipo y dejar atrás la lesión que le impedía estar disponible para Claudio Giráldez. La lista de convocados del conjunto gallego así lo ha corroborado y el técnico suma un efectivo de peso para el ataque.

El Celta no atraviesa un buen momento de forma, como lo corrobora que únicamente haya ganado uno de sus últimos cinco duelos ligueros. Por eso siempre son noticias positivas nuevos efectivos. En el caso de Swedberg se trata del segundo máximo goleador del equipo, únicamente por detrás de Borja Iglesias. Habrá que esperar para saber si tiene minutos ante el Elche, pero al menos ya está confirmada su presencia entre los citados para el compromiso de este domingo.

Swedberg suma nueve goles

Los problemas físicos en sus gemelos impidieron que Swedberg pudiera estar disponible en la pasada jornada en el partido que el Celta disputó contra el Villarreal en el estadio de La Cerámica y que acabó con derrota celtiña. Ahora el sueco está de vuelta, después de que se haya entrenado con el equipo desde el pasado jueves.

Son 36 partidos en total los que ha disputado esta temporada Swedberg entre las distintas competiciones. En ellos el delantero sueco ha anotado nueve goles, de los que cuatro llegaron en LALIGA y cinco en la Europa League. Con problemas de gol en los delanteros en las últimas semanas, el sueco está llamado a ser uno de los que solvente esa situación.

La de Swedberg es una de las dos novedades de la convocatoria del Celta de Vigo. La otra es la de Joseph Aidoo, quien no estuvo tampoco contra el Villarreal. Por contra son cuatro las ausencias de futbolistas para la cita contra el Elche. De un lado no estará por sanción Marcos Alonso. Además tampoco están disponibles por diferentes lesiones Carl Starfelt, Marcos Alonso y Matías Vecino. Son un total de 24 los jugadores citados para el choque.

La lista completa de convocados del Celta para enfrentarse al Elche es la siguiente: Andrei Radu, Iván Villar, Mar Vidal, Javi Rodríguez, Sergio Carreira, Javi Rueda, Álvaro Núñez, Óscar Mingueza, Yoel Lago, Carlos Domínguez, Manu Fernández, Joseph Aidoo, Mihailo Ristic, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Fer López, Andrés Antañón, Iago Aspas, Pablo Durán, Hugo González, Ferrán Jutglá, Borja Iglesias, Hugo Álvarez, Jones El-Abdellaoui.