Marcos Alonso vuelve a una lista del Celta con cuatro ausencias

El central regresa tras cumplir un partido de sanción y está entre los 24 convocados para el partido contra el Atlético de Madrid

El Celta de Vigo ha anunciado este viernes la convocatoria para el partido que le lleva a enfrentarse este sábado al Atlético de Madrid en el Metropolitano (18.30 horas). Son 24 los futbolistas citados por Claudio Giráldez para el encuentro contra los colchoneros. La gran novedad es el regreso de Marcos Alonso, quien una vez cumplió su partido de sanción frente al Elche, vuelve a estar disponible.

Si la de Marcos Alonso es el regreso, por el mismo motivo no podrá estar ante el Atlético de Madrid Javi Rueda, que vio la quinta contra el Elche y es una de las tres bajas que tiene el equipo para el duelo con los colchoneros. Las otras tres ausencias en los de Claudio Giráldez son por lesiones ya conocidas de semanas atrás. Son los casos de Carl Starfelt, por una hernia discal; Matías Vecino, que aún se recupera de una rotura fibrial, y Miguel Román, que continúa recuperándose de una fractura en el pie que le hará perderse lo que resta de temporada. A ellos se une Franco Cervi, descartado por el entrenador.

La lista completa de convocados del Celta de Vigo para enfrentarse al Atlético de Madrid es la siguiente: Iván Villar, Radu, Marc Vidal, Óscar Mingueza Joseph Aidoo, Sergio Carreir, Iaix Moriba, Borja Iglesias, Fer López, Ferrán Jutglà, Iago Aspas, Manu Fernández, Álvaro Núñez, Pablo Durán, Williot Swedberg, Marcos Alonso, Mihailo Ristic, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, Carlos Domínguez, Yoel Lago, Javi Rodríguez, Andrés Antañón y Jones El-Abdellaoui.

Cuatro finales para el Celta

El Celta de Vigo afronta este sábado la primera de las cuatro finales que le restan por la pelea europea. Será en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Posteriormente deberá recibir al Levante en Balaídos, visitar al Athletic de Bilbao en el Nuevo San Mamés y acabar en casas contra el Sevilla. Doce puntos en juego para resolver la cuestión europea.

Hay que recordar que el Celta de Vigo es en estos momentos sexto clasificado, una posición que, tras los resultados europeos de la semana, supondría jugar la temporada que viene la Europa League. Los de Claudio Giráldez está a 6 puntos del Betis, que es quinto y que por lo tanto jugaría la Champions League. Por detrás, el Getafe y el Athletic de Bilbao son los perseguidores del cuadro celtiña, sumando 3 puntos menos en la tabla clasificatoria. Osasuna y Rayo Vallecano están a cinco, aunque de por medio también está la Real Sociedad, que no cuenta al tener asegurada su plaza para Europa League como campeón de Copa del Rey.