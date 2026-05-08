Nuevos pasos en la recuperación de Miguel Román

El centrocampista, que fue operado en marzo de una fractura en el pie, ha ha empezado a realizar ejercicios en la cinta antigravitatoria

Miguel Román, centrocampista del Celta de Vigo, sigue dando pasos en su recuperación de la lesión que le hizo tener que pasar por el quirófano el pasado mes de marzo por una fractura en la base del quinto metatarsiano de su pie izquierdo. La entidad celtiña, a través de un comunicado, ha informado de la evolución.

El Celta de Vigo ha explicado que Miguel Román ha empezado a realizar ejercicios en la cinta antigravitatoria de FREMAP. Además ha señalado que el centrocampista entra en una nueva fase de su rehabilitación, utilizando la máxima tecnología clínica con una máquina antigravedad que permite entrenar la marcha y el movimiento, reduciendo el impacto corporal gracias a su cámara presurizada que evita generar sobrecarga.

Lesionado y operado a mediados de marzo

Hay que recordar que Miguel Román cayó lesionado en un entrenamiento en laç Cidade Deportiva Afouteza y que el tiempo de baja estimado es de tres meses. Por tanto el futbolista no estará disponible para Claudio Giráldez en lo que resta de temporada.

Hay que recordar que Miguel Román fue intervenido el pasado 12 de marzo en el Hospital Fremap de Vigo por el jefe de los servicios médicos del club, Juan José García Cota. Se trataba de una osteosíntesis con tornillo destinada a tratar la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo del jugador. Entonces ya se apuntaba a los señalados tres meses de baja.

Miguel Román había disputado esta temporada 29 partidos con el Celta de Vigo, entre las distintas competiciones. En ellas había logrado un gol y había dado tres asistencias. Una interesante alternativa al mediocampo vigués que vio truncada su temporada el pasado marzo con la señalada fractura en su pie.

Una de las ausencias en el Metropolitano

La de Miguel Román es una de las ausencias que el Celta de Vigo presenta de cara al partido de este sábado contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Además de Javi Rueda, que no estará al tener que cumplir un partido de sanción, hay otros dos lesionados. Son los casos de Carl Starfelt, con una hernia discal, y Matías Vecino, que ultima su puesta a punto tras sufrir una rotura de fibras. Al que recupera para la cita Claudio Giraldez es a Marcos Alonso, sancionado contra el Elche.

El Celta afronta este sábado el primero de los cuatro partidos que le restan esta temporada. Tras el del Atlético de Madrid, quedan los del Levante, Athletic de Bilbao y Sevilla.