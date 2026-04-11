Guillermo Almada reconoce el nivel del Celta y alerta antes de visitar Balaídos: "Hay que tener mucho cuidado"

El técnico del Oviedo compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido frente a los de Claudio Giráldez, en una nueva 'final' para el equipo carbayón en su lucha por lograr la permanencia en Primera División

El Real Oviedo visita mañana al Celta de Vigo en Balaídos, en el encuentro correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports. El equipo de Guillermo Almada afronta un nuevo partido del campeonato doméstico con el objetivo de lograr tres puntos que le acerquen a la salvación en Primera.

De esta manera, el técnico del Oviedo ha comparecido en el día de hoy en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar la cita ante los de Claudio Girádez, que por su llegan tras caer derrotados en el duelo de Europa League frente al Friburgo.

Guillermo Almada apunta las claves del partido contra el Celta de Vigo

En este sentido, Guillermo Almada ha destacado el "optimismo" antes de visitar al Celta de Vigo: "Encaramos el partido con el mayor optimismo. Cuando se gana siempre hay mejor ambiente y genera confianza. Hemos recuperado lesionados. Somos optimistas para el partido. Queremos acercarnos al pelotón que tenemos delante".

Sobre el plan para el partido de mañana, Guillermo Almada ha explicado que "hemos tenido más continuidad en el trabajo, a pesar de las lesiones. La idea está más arraigada, aunque no hemos querido introducir demasiadas cosas. Algunas situaciones de juego están más automatizadas, aunque debemos seguir mejorando la intensidad del juego".

Guillermo Almada anuncia novedades en la convocatoria del Oviedo

Por otro lado, Guillermo Almada avisó con respecto al nivel de plantilla del Celta de Vigo:" Vi el partido del jueves, están habituados a jugar partidos continuos. Tienen una plantilla numerosa, con gente joven incorporada. Tiene para hacer variantes, con gente que no haya jugado tanto. Es una campaña muy buena, en Europa y en España. Hay que tener mucho cuidado".

El entrenador del Oviedo anunció novedades para la convocatoria de Balaídos: "Hicieron semana normal Carmo, Ovie y Lucas, y si no hay contratiempos estarán para jugar y se pueden sumar. Los amplían las posibilidades".

Guillermo Almada, sobre la presión a falta de ocho jornadas para el final

Guillermo Almada habló de la situación del Oviedo en LaLiga: "Es la realidad que tenemos que vivir. Estas situaciones son normales en el fútbol, en diferentes posiciones en la Liga. Es parte de nuestra profesión. Lo hablamos, lo importante es no olvidarnos de que hacemos algo que nos gusta, es un deporte. Hay que saber administrarse".

Además, Almada comentó "el Sevilla no nos tiró a puerta, ya he dicho que es la parte más igualada del equipo. Seguramente vamos a repetir, luego hay choques entre semana, tendremos que rotar porque no estamos acostumbrados. Cuando lo hemos hecho, nos costó mucho por el cansancio. Repetiremos la línea defensiva del otro día que tuvo un gran partido".

Guillermo Almada alaba la figura de Fede Viñas

Sobre el equipo de Claudio Giráldez siguió explicando que "el Celta administra bien la pelota, tiene juego por dentro. Dependerá de nuestra actitud, ser agresivo en la recuperación, son muy peligrosos. Encontraremos muchas dificultades, y no estamos en condiciones de distraernos. Nuestra mejor versión para ganar de visitante".

Por último, Guillermo Almada no dudó en elogiar a Fede Viñas: "No me sorprende porque lo conozco bien, primero porque es el uruguayo. Compartí tiempo en la liga mexicana, de hecho lo pedí para Pachuca, aunque lo fichó León. Lo sufrimos como contrario, no me sorprende porque siempre ha mostrado ese nivel".