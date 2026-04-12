Celta de Vigo - Real Oviedo: alineaciones posibles y cómo ver en tv el partido de LaLiga EA Sports

Celta de Vigo y Real Oviedo se medirán este domingo a partir de las 18:30 en el Estadio de Balaídos

Celta de Vigo y Real Oviedo se verán las caras este domingo en el transcurso de la jornada 31 de LaLiga EA Sports. Los pupilos de Claudio Giráldez y Almada buscarán tres puntos que si nos atenemos a la urgencia de celtistas y carbayones, interesan más a los ovetenses. El Celta de Vigo llega con la dolorosa resaca del partido de cuartos de final de la Europa League en el que cayó en Alemania por 3-0 ante el Friburgo.

Por ello, los pupilos de Claudio Giráldez deberán de buscar dar una buena imagen que sirva de impulso psicológico tanto para los jugadores como para la afición de cara a la vuelta de la próxima semana que también será en Balaídos. El Real Oviedo por su parte, tras el importante triunfo del pasado fin de semana ante el Sevilla, quiere seguir creyendo en las posibilidades matemáticas de mantenerse en Primera la próxima temporada y todo pasa por repetir triunfo en un Estadio de Balaídos que animará a los suyos como paso previo a la cita europea. Un triunfo del Real Oviedo solo podría servirles para salir momentáneamente de la última plaza de LaLiga a falta de lo que haga el Levante el próximo lunes ante el Getafe pero no para dejar atrás el descenso.

Horario y dónde ver en tv y online el Celta de Vigo - Real Oviedo

El Celta de Vigo ante el Real Oviedo dará comienzo a partir de las 18:30 horas en el Estadio de Balaídos y en televisión podrá seguirse a través del canal Dazn LaLiga en cualquiera de las plataformas de las que dispone esta cadena. Además, en ESTADIO Deportivo podrá seguir desde dos horas antes del choque en tierras viguesas el encuentro de manera online con la previa más completa. Una vez que el balón eche a rodar a partir de las 18:30, podrá seguir el minuto a minuto, la crónica del choque y las reacciones más destacadas en el post partido.

Alineación posible del Celta de Vigo hoy en LaLiga EA Sports

En el once inicial que plantee Claudio Giráldez ante el Real Oviedo se podrían esperar varias novedades. El primero de los motivos es que el Celta de Vigo aún cree en la remontada de la próxima semana ante el Friburgo y para ello será necesario dar descanso a jugadores más cansados que podrían llegar más justos a la cita con la Europa League. Además, las bajas médicas o dudas por el estado físico también influirán en el once que ponga de partida Claudio Giráldez. De este modo, el técnico gallego tiene complicado poder contar con Starfelt y con Javi Rodríguez.

Alineación posible del Celta de Vigo: Andrei Radu; Manu Fernández, Yoel Lago, Carlos Domínguez; Javi Rueda, Fer López, Hugo Sotelo, Álvaro Núñez, Ferran Jutglá, Pablo Durán y Swedberg.

Alineación posible hoy del Real Oviedo en LaLiga EA Sports

Tras ganar al Sevilla, no se espera que Almada introduzca cambios en el once titular y el técnico se aferrará al olfato goleador de Fede Viñas como principal referente del ataque carbayón. El Real Oviedo solo tiene como opción ganar porque una vez que el colegiado pite el final en Balaídos, solo habrá 21 puntos en juego y siete jornadas por delante.

Alineación posible del Real Oviedo: . Escandell; N. Vidal, E. Bailly, D. Calvo y Javi L.; Kwasi Sibo, N. Fonseca, A. Reina; Ilyas Chaira, T. Fernández y Fede Viñas.