El Celta de Vigo se agarra al único precedente con Claudio Giráldez para la remontada en la Europa League

Con el técnico gallego dirigiendo a los de Balaídos, solo ha habido un encuentro continental en el que consiguieron un resultado que este jueves ante el Friburgo les llevaría al menos a la prórroga. Fue en noviembre de 2025 y los celestes vencieron por 0-3 ante el Dinamo de Zagreb

El Celta de Vigo de Claudio Giráldez tendrá una cita con la historia este jueves a partir de las 18:45. La tesitura no es ni mucho menos sencilla ya que el 3-0 de la ida en en Friburgo hace complicada, pero no imposible, la remontada. El Celta de Vigo necesita al menos tres goles de ventaja para llevar el encuentro de este jueves en Balaídos a la prórroga. En caso de una ventaja de cuatro goles, el Celta de Vigo tendría el billete para las semifinales de la Europa League y sería el primer equipo en conseguirlo ya que el resto de eliminatorias se juegan a partir de las 21:00 horas.

El primer partido en el que Claudio Giráldez dirigió al Celta de Vigo fue allá por marzo de 2024, es decir, hace más de dos años. Este 16 de abril, Balaídos quiere que el Celta de Vigo de Claudio Giráldez siga haciendo historia y logre remontar en la vuelta de cuartos de final de la Europa Legue ante un correoso Friburgo. Si nos atenemos a los precedentes europeos de la mano de Claudio Giráldez, el Celta de Vigo solo tiene un resultado (partidos en casa y a domicilio) en el que ha conseguido un resultado que este jueves le serviría para forzar al menos la prórroga.

Llegar a los tres goles de ventaja es el primer objetivo del Celta de Vigo de Giráldez

Claudio Giráldez dirigirá este jueves su encuentro número 14 en la Europa League con el Celta de Vigo y por el bien del cuadro gallego, se espera que no sea el último de lo que resta de temporada. El Celta de Vigo, con Giráldez al frente, ha sumado siete victorias, dos empates, y cuatro derrotas con un bagaje goleador de 21 dianas a favor y 16 en contra.

El Celta de Vigo necesita este jueves marcar al menos tres goles y esto siempre y cuando el Friburgo no sea capaz de ver portería. En dicha situación, el Celta de Vigo llevaría el encuentro a la prórroga, donde si persiste el empate, se llegaría a la temida tanda de penalti.

El empuje de Balaídos, sin ser decisivo, este jueves si puede ser un factor importante para que los pupilos de Claudio Giráldez logren el billete a semifinales de la Europa League. Si hablamos de los precedentes europeos del Celta de Vigo con Claudio Giráldez al frente, los gallegos no han tenido ningún partido en el que hayan ganado en Europa por cuatro goles o más de ventaja esta temporada.

El Celta de Vigo se aferra al único precedente válido que tiene en la Europa League con Giráldez

Pero el Celta de Vigo si sabe lo que es marcar tres goles en un mismo partido de la Europa League esta temporada. Esta situación se ha dado en dos ocasiones aunque la primera de ellas, en octubre del pasado año, no le serviría ya que los vigueses vencieron por 3-1 al PAOK. Ese resultado este jueves les dejaría fuera de la Europa League.

Pero el Celta de Vigo si puede aferrarse a un marcador similar al del pasado 6 de noviembre ante el Dinamo de Zagreb. En territorio croata el Celta venció por 0-3 con goles de Pablo Durán por partida doble y Sergi Domínguez. Ese marcador les llevaría este jueves como mínimo a la prórroga.

Los precedentes en Liga para el Celta de Vigo

Si hablamos de LaLiga EA Sports la cosa cambia y se vuelve más favorable para el Celta de Vigo. Con Giráldez al frente, los gallegos han conseguido hasta en cuatro ocasiones marcadores que este jueves servirían para igualar la eliminatoria aunque no cuentan con ningún resultados que les serviría para clasificarse ante el Friburgo. Curiosamente dos de esos marcadores se han dado en el mes de abril, de 2025 y de 2024.

En el caso de 2025, el Celta de Vigo venció al Villarreal por 3-0. En 2024, los vigueses se llevaron una cómoda victoria por 4-1 ante Las Palmas. Los otros dos precedentes son relativamente recientes ya que se produjeron al comienzo de 2026 cuando en enero, el Celta de Vigo venció por 4-1 a los de Corberán y 3-0 a los de Iñigo Pérez.

Resultados en Liga y Europa League con Giráldez que servirían para forzar la prórroga ante el Friburgo