Un rol secundario para Carlos Domínguez que podría llevarle a cambiar de aires

El defensa gallego, que tiene dos años más de contrato con el Celta de Vigo, apenas ha disfrutado de 900 minutos y se abre la incógnita sobre su futuro

La temporada de Carlos Domínguez en el Celta de Vigo no ha sido la que el defensa hubiera deseado, siendo el curso con menor protagonismo desde que aparece en la dinámica del primer equipo. Un asunto que abre la incógnita del futuro de un futbolista al que todavía le restan dos años más de contrato con la entidad celeste.

El rol que Claudio Giráldez la ha dado en este curso recién acabado a Carlos Domínguez podría propiciar que el defensa, según el Diario AS, pudiera cambiar de equipo este verano. A sus 25 años el central quiere tener una mayor continuidad y no vería con malos ojos buscarla fuera del equipo de Balaídos.

Carlos Domínguez apenas ha superado los 900 minutos con el Celta esta temporada

Una salida que pudiera ser en formar de cesión o de traspaso para un Carlos Domínguez que tiene contrato con el Celta de Vigo hasta el verano de 2028. Después de temporadas con mayor protagonismo, en esta ocasión ha experimentado un retroceso que le ha dejado con un papel secundario en los planes de Claudio Giráldez.

Carlos Domínguez apenas ha sumado 927 minutos esta temporada entre las distintas competiciones. Han sido 13 presencias en partidos con el Celta de Vigo, en las que en 9 de ellas ha sido titular. Contrasta con los 1.846 minutos de hace dos años o los 1.315 del pasado, que incluso le hizo aparecer en el radar de equipos italianos e ingleses.

La competencia ha dejado en un rol secundario a Carlos Domínguez

Desde que debutara en con Coudet en la campaña 20/21 han sido seis temporadas para Carlos Domínguez. Salvo que su papel diera un cambio sustancial en los planes y jerarquía de Claudio Giráldez su rumbo podría variar. El verano es largo y el mercado apenas se ha movido pero todo apunta a que será uno de los candidatos a salir del Celta de Vigo.

La competencia en el centro de la defensa en el cuadro vigués ha sido alta esta campaña, pese a los tres torneos. Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Carl Starfelt, Yoel Lago, Manu Fernández jugaron más que Carlos Domínguez esta temporada. De ahí que se replantee el futuro del jugador nacido en Vigo.

Los frentes que tiene el Celta de Vigo en el mercado de verano

Claro que lo de Carlos Domínguez no es el único asunto que tiene que resolver el Celta de Vigo. Recién iniciado el mes de junio, el club gallego ya anunció la renovación de Iago Aspas, leyenda y estandarte del equipo, y la contratación de Aleix Febas, quien llega a Balaídos con la carta de libertad procedente del Elche.

Sin embargo restan cuestiones por resolver. Por ejemplo el futuro de Marcos Alonso y Óscar Mingueza. Los dos acaban contrato aunque sus direcciones parecen opuestas en estos momentos pese a que no hay oficialidad en ninguno de los dos casos. También el futuro de los cinco cedidos que regresan a Balaídos -Manu Sánchez, Unai Núñez, Damián Rodríguez, Carles Pérez y Carlos Dotor-, la posible llegada de un lateral izquierdo o si llegarán ofertas potentes por jugadores como Ilaix Moriba, como se advierte desde Inglaterra.