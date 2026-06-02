El reencuentro de Aleix Febas y Borja Iglesias ocho años después

El centrocampista y el delantero ya formaron parte de la plantilla del Real Zaragoza de la temporada 17/18 y ahora hará lo propio con el cuadro gallego en un año europeo

La incorporación de Aleix Febas al vestuario del Celta de Vigo supondrá el reencuentro con del centrocampista con un compañero con el que ya estuvo en el mismo equipo. Fue el caso de Borja Iglesias, cuando los dos formaban parte de la plantilla del Real Zaragoza en la temporada 17/18 con el club maño en Segunda División.

No será, por tanto, un extraño del todo Aleix Febas en su nuevo equipo, con el que firmó por tres temporadas. El centrocampista y Borja Iglesias están llamados a ser jugadores importantes en el Celta de Vigo de la campaña que viene en una nuevo curso en Europa y la conexión entre ellos no será totalmente nueva. El propio club gallego lo recordaba en sus redes sociales.

Habría que remontarse a la temporada 17/18 para ver en la plantilla de ese Zaragoza a Aleix Febas y Borja Iglesias. Aquel equipo era entrenado por Natxo González. Después de una gran segunda vuelta los maños acaban terceros y se clasificaron para un 'play off' en el que posteriormente fueron eliminados por el Numancia. Una experiencia, sin duda, para los ahora dos jugadores del Celta.

Borja Iglesias le da la bienvenida a Aleix Febas por su fichaje por el Celta de Vigo

Han pasado ocho años de aquello, nueve temporadas, y ahora Aleix Febas y Borja Iglesias volverán a jugar juntos. El Panda reaccionaba en redes sociales al anuncio del Celta de Vigo de la primera incorporación para el curso venidero. "¡Bienvenido, amigo mío!", escribía Borja Iglesias como respuesta a la publicación del club.

La coincidencia la tenía muy presente el propio Aleix Febas en palabras a los medios oficiales del Celta de Vigo al repasar su carrera. "Mi primer año fuera del Real Madrid fue en Zaragoza, en donde estuve ocho años y coincidí con Borja. Aquel fue un gran año en Segunda División. Luego me fui cedido al Albacete, donde también viví un gran año. Después ya firmé por el Mallorca cuatro años, que al final estuve dos y medio. De ahí al Málaga, que acabó un poco mal con el descenso", comentaba el catalán.

Con todo no será el único reencuentro de Aleix Febas. El que fuera futbolista del Elche también ha compartido vestuario a lo largo de su carrera con Sergio Carreira, Álvaro Núñez, ahora jugadores del cuadro gallego. Conexiones que pueden servir para que la adaptación sea mucho más rápida.

Aleix Febas dice que está deseando jugar en Europa con el Celta de Vigo

Aleix Febas hablaba también de algunos de los alicientes que tiene para él su fichaje por el Celta de Vigo: "Estoy deseando jugar una competición europea porque hasta ahora no la he jugado, creo que será una gran experiencia". También se ha referido a su estilo del juego dentro del sistema de Claudio Giráldez: "Con el estilo de Claudio me siento bastante cómodo con lo que proponen con el balón, siempre intentando salir desde atrás. Y luego me siento bien tanto defendiendo en bloque alto como en bloque bajo. Tengo muchas ganas de empezar".

Ya este martes, en la rueda de prensa de presentación, ha mostrado sus ganas de arrancar con los celestes y seguir creciendo. "Tengo ganas de demostrar que no solo es cosa de un entrenador o de un equipo y que puedo seguir siendo el mismo. Me ha costado llegar a Primera, pero quiero seguir progresando, quiero seguir creciendo. Me siento bien tanto físicamente como mentalmente y creo que tengo margen de mejora", ha manifestado Aleix Febas.