Giráldez descarta a Starfelt contra el Friburgo: "Es una molestia que le está impidiendo salir a entrenar"

El entrenador del equipo gallego no puede contar con el central sueco que tiene unos problemas lumbares que no le están dejando ayudar a sus compañeros. Por tanto, el equipo celeste tendrá que buscar la remontada en la UEFA Europa League sin uno de sus mejores jugadores en la faceta defensiva

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, ha comparecido en rueda de prensa antes del partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League. El técnico del equipo gallego ha confirmado la baja de Carl Starfelt y ha avisado que espera un Friburgo igual de ofensivo que en el encuentro de vuelta.

Giráldez ha anunciado la baja de Starfelt por los problemas lumbares que arrastra en las últimas semanas. "La convocatoria la damos mañana en el campo. Vamos todos concentrados, pero ni Miguel Román ni Starfelt están disponibles para el partido, el resto sí. Starfelt está fastidiado. Es una molestia que le está impidiendo salir a entrenar. Está probando cada día para intentar evolucionar y poder estar lo antes posible. Y evidentemente pasan estas fechas, es fastidiado no estar en el momento final de la temporada y ojalá podamos recuperarlo lo antes posible. Y Hugo Álvarez está disponible, ha hecho la semana con normalidad, es un tobillo, no es nada muscular que haya que limitar y va a ser un poco más de sus sensaciones y la decisión que tenemos nosotros".

Claudio Giráldez analiza el partido contra el Friburgo

El entrenador del RC Celta se ha mostrado feliz por jugar una vuelta de cuartos de final de la UEFA Europa League. "Feliz porque es la primera vez que tengo una vuelta de cuartos de final de Europa League y creo que no hay otra manera de afrontarla que con la felicidad y convencidos de que vamos a hacer un buen partido, de que vamos a pasar a la eliminatoria, de que va a ser muy difícil pero que el equipo está preparado para ello, que vamos a dar todo lo que tenemos dentro y notamos el aliento y el apoyo de nuestra afición, del club, de toda la gente que nos rodea, del staff y creo que los jugadores lo perciben y eso básicamente es porque los jugadores nos dan la confianza a todos para estar así y es una noche histórica y hay que disfrutarla".

Giráldez ha señalado que siente que el equipo confía en remontar el 3-0 que tienen en contra. "Es lo que pretendemos y es lo que quiero y es lo que he visto en el entrenamiento de hoy y me ha gustado muchísimo lo que he visto en el entrenamiento y es lo que tenemos que trasladar mañana en el partido porque es cuando realmente somos peligrosos, somos buenos, somos difíciles y creo que es normal que haya momentos en una temporada de mejor o peor versión, que no te encuentres, que no salgan las cosas, que todo te salga del revés, que es lo que nos ha pasado en estos dos partidos y tenemos que volver a todo lo que hacemos bien".

El entrenador del RC Celta ha dedo la clave para remontar al Friburgo. "Primero tenemos que ir a por el primer gol. Creo que es importante que vayamos paso a paso, que sepamos que los goles no caen del cielo, que vienen fruto de muchas cosas bien hechas. Tenemos que tener una energía mantenida durante los 90 minutos, que sabemos que es importante que apretemos bien, que salgamos de esa presión que ellos hicieron a pares en la ida, que estemos valientes para poder apretar la pérdida en campo rival, estar mucho tiempo instalados allí. Y que tengamos el acierto que es necesario para que tú puedas invocar tres goles en un partido mínimo, y eso es fundamental y para eso tiene que ver con el convencimiento y con el fútbol, no solo con una de las dos cosas".

Por último ha dicho que espera a un Friburgo ofensivo. "No, la verdad es que no. Espero un equipo cercano a lo que hicieron en el partido de ida porque evidentemente hicieron un partido muy completo, porque fueron mejores y porque tienen un muy buen entrenador y una muy buena plantilla que también es un poco la idiosincrasia de ellos y no me espero otro. Ojalá podamos cambiarles esa actitud o esa forma de ocupar el campo a que tengan que estar mucho más cerca de defendernos y mucho más cerca de su portería es lo que trataremos, pero no me espero de inicio que ellos planteen el partido así".

Matías Vecino, centrocampista del RC Celta, confía en los jóvenes

Matías Vecino, que ha acompañado a Claudio Giráldez en rueda de prensa, ha dicho que tienen posibilidades de remontarle la eliminatoria al Friburgo. "Me sumo a las palabras de Claudio Giráldez, creo que el equipo ha recorrido un largo camino para llegar a estas instancias y estamos con mucha gana, mucha ilusión de afrontar el partido de mañana, de que llegue la hora de inicio y estar todos juntos. Sabemos que va a ser un partido difícil pero estamos convencidos que en nuestra casa y siendo el Celta que todos conocemos podemos dar vuelta la situación".

Por otro lado, el centrocampista ha respaldado a los jugadores jóvenes que hay en la plantilla del RC Celta. "Hay muchos jugadores jóvenes que están en sus primeras experiencias en partidos de este tipo, está claro que no fue una buena semana, pero tenemos muchas cosas de las cuales agarrarnos para creer que mañana va a ser un gran día para nosotros. Tratar de transmitir la tranquilidad, de saber que se pasa por estos momentos a lo largo de una temporada y en enfocarnos en las muchas cosas que hemos hecho bien todo este tiempo, sabemos que como equipo somos fuertes y como te decía, agarrarnos las cosas positivas para salir mañana al campo con mucha ilusión, con muchas ganas y hacer un gran partido y ser nosotros los que arrastramos a la gente. Por más que estemos muy motivados y con mucha gana, el equipo de adentro y de afuera tiene que transmitir que es posible".