Fernando Reges se sincera: "Creía que no teníamos equipo para ganar la Europa League"

Una vez colgadas las botas, el brasileño rememora su exitoso paso por Nervión y la consecución de un título que no esperaba, a la par que se refirió al mal momento actual del club sevillista: "Volverá"

Fernando Reges dejó una profunda huella en las cuatro temporadas y media en la que militó en Nervión y ahora que ha decidido colgar las botas ha repasado su carrera y, sobre todo, rememorado su paso por el Ramón Sánchez-Pizjuán, confesando que le sorprendió la consecución de la última Europa League.

"Si me preguntas hace 20 años si podía tener la carrera que he tenido, habría dicho que era imposible. Jugar en los mejores clubes de Europa, tres Europa League... Estoy contento porque he podido vivir cosas espectaculares dentro del fútbol, llegando al más alto nivel", apuntó en los medios oficiales del club Fernando Reges, que calificó como magnífica su experiencia como sevillista.

Fernando asegura que lleva al Sevilla en su corazón

"El Sevilla fue mi casa por cuatro años y medio, viví cosas espectaculares con personas sensacionales. He vivido cosas que no olvidaré. Títulos, grandes partidos, una pandemia que fue muy difícil... Para mí el Sevilla siempre estará en mi corazón. Fue un club fundamental en mi carrera porque me hizo crecer como profesional y como persona. Siempre estará en mi memoria", indicó el ya exmedio, satisfecho con su rendimiento en Eduardo Dato.

"Tengo el Sevilla en mi corazón, sé que he ganado y he competido allí, pero sobre todo he vivido el club. He intentado ser profesional en todo momento y salí feliz por dejarlo todo allí. Los cuatro años y medio que estuve allí fueron sensacionales, para mí y para mi familia. Mi hijo nació allí y siempre que hablamos de Sevilla lo hacemos con cariño. Fueron de los mejores momentos que hemos vivido", aseguró el brasileño, que quedó sorprendido con tres futbolistas.

"Me preguntaba de dónde había sacado el Sevilla a Bono, Koundé y Diego Carlos"

"No los conocía cuando llegué y me preguntaba cómo el Sevilla había encontrado a esos jugadores. Era gente humilde, pero conseguimos hacer historia. Para tener un equipo fuerte necesitas jugadores que quieran. No vale con técnica y calidad. Estar juntos en los momentos difíciles y en los buenos", indicó Fernando, que no esperaba levantar el último título europeo por la situación del equipo en LaLiga y el potencial de la plantilla.

"Yo pensaba que no teníamos equipo para ganar la última Europa League que conquistamos. Los dos títulos que ganamos fue por equipo, no porque tuviéramos individuales por encima del otro equipo. Cuando llega a Europa el Sevilla tiene una varita mágica, porque estábamos muy mal en LaLiga, en una situación muy complicada, con los ánimos abajo sin saber sí íbamos a sacar la temporada en LaLiga y de momento llegó la Europa League y nos dimos cuenta de que teníamos corazón", apuntó.

Además, Fernando recordó el ambientazo en el partido contra el Manchester United en 2023: "Para mí es el ambiente más espectacular que viví en el fútbol. Entrabas al campo y veías que era imposible perder. La manera de apoyar de la gente fue increíble. No veíamos otro resultado que no fuera la victoria. Fue inolvidable entrar al campo, ver a toda la gente animando y creyendo que se podía".

Convencido de que el Sevilla saldrá pronto del pozo actual

Ya en el presente, se refirió a la situación actual del Sevilla, luchando por salvar la categoría, y se mostró convencido de que en Nervión volverán pronto por sus fueros: "Todos los equipos pasan por momentos difíciles y ahora le toca al Sevilla. Sufro con esto, porque estamos acostumbrados a ver al Sevilla con éxito, pero es una transición. Creo que va a pasar rápido, porque el Sevilla tiene esa varita mágica para volver a ser el de esos años".

Y sobre el futuro alejado de los terrenos de juego, indicó que todavía no ha tomado una decisión: "Todavía no sé lo que va a pasar, pero estoy contento porque tengo tiempo para estar con mi familia y con mis hijos. Es distinto, pero estoy contento con esta nueva vida. Me costó tomar la decisión porque es complicado decidir que tienes que parar. Yo cuando salí del Sevilla ya pensaba en ello".