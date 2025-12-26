Rakitic vuelve por Navidad a su casa del Sánchez-PIzjuán

El exfutbolista croata, leyenda del Sevilla FC y retirado recientemente, ha estado este viernes de visita en su casa de Nervión junto a su pareja y a sus dos hijas

Suele decirse que no hay dos sin tres y en el caso de Ivan Rakitic, el más croata de todos los vecinos de Pino Montano o el más sevillano de todos los balcánicos, el refrán le encaja como a ningún otro. Casado con una mujer hispalanse y padre de dos niñas de cabello dorado oriundas de la capital de Andalucía, puede dar buena de que el arraigo no tiene nada que ver con la partida de nacimiento. El recién retirado futbolista, ganador de títulos con el Sevilla FC en dos etapas diferentes y con un atracón de trofeos con el FC Barcelona entre medias, ha posado con una sonrisa muy especial en su visita al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Su hogar. La casa a la que, cual anuncio turronero, ha vuelto por Navidad.

En su cuenta de Instagram, Rakitic ha compartido varias fotografías de la visita que ha hecho con su familia al estadio que más felicidad le ha dado en su exitosa trayectoria deportiva. Dos corazones rojos, otros dos de color blanco y un Papa Noel en medio. Siguiendo con las frases de anuncios televisivos, 'A buen entendedor pocas palabras bastan'. Ya lo dijo recientemente, poco después de colgar las botas como jugador del Hadjuk Split de su país.

"Si ahora mismo me llama el Sevilla FC, yo mañana cojo un vuelo y ayudo en lo que sea. Estoy muy contento aquí, pero nuestra casa está allí. Lo echo mucho de menos", apuntaba Rakitic en una reciente entrevista con Movistar+ en la que hacía un repasa de toda su carrera y se ofrecía públicamente para volver al club de su vida cuando y como la entidad lo desee, para desempeñar la función que sea.

"Ivan es una leyenda del fútbol y una leyenda también del Sevilla", apuntaba Matías Almeyda tras ser preguntado por esas palabras del croata y por su opinión al respecto. "¿Pero sería para jugar?", decía el 'Pelado', ajeno a la entrevista. "Ah, para el club o el cuerpo técnico. Vale, pues traemos a Rakitic. Tenemos a Lamela y ya estamos otra vez como en los viejos tiempos. Bueno, eso son deseos de la gente que ha pasado por el club y su sentimiento es respetable, pero yo no sé si hay posibilidad o no", indicó el preparador nervionense antes de afrontar la visita a Mendizorroza, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.