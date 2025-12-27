El Real Betis presenta el formidable estado de salud de su cantera en LaLiga FC Futures

El Infantil B verdiblanco, dirigido por Edgar Agudo, arrancará su participación en esta XXIX edición con duelos ante Atle´tico de Madrid, UD Las Palmas y PSG para buscar clasificarse para los cuartos de final del domingo. Las semifinales y la gran final, el lunes 29-D

El Real Betis quiere presumir del buen momento de salud que goza su cantera, como flamante ganador de la Copa de Campeones Juvenil así como de numerosos títulos de esos escalafones inferiores que no paran de surtir a Manuel Pellegrini con talentos como los traspasados en edad júnior Assane Diao y Jesús Rodríguez o las nuevas irrupciones en el primer equipo de los internacionales sub 21 Ángel Ortiz y Pablo García. Este último comenzó a grabar su nombre en la memoria colectiva del beticismo en una de las ediciones de la renombrada LaLiga FC Futures, que celebra su edición de 2025 desde este sábado 27 de diciembre hasta el próximo lunes día 29. El curso pasado, los heliopolitanos fueron subcampeones.

Según ha explicado el Real Betis a través de sus medios de comunicación oficiales, el Infantil B verdiblanco aterrizó en la tarde de este pasado viernes en Las Palmas de Gran Canaria, donde va a competir en la XXIX edición de LaLiga FC Futures que se celebrará de manera íntegra en el estadio de la UD Las Palmas durante todo este último fin de semana del año.

El conjunto dirigido por Edgar Agudo ha quedado encuadrado en el Grupo B, junto con el Atlético de Madrid, el París Saint-Germain francés y el equipo anfitrión, la UD Las Palmas. El debut del Betis tendrá lugar este mismo sábado a partir de las 13:00 horas ante el cuadro colchonero; mientras que, en sesión vespertina, se medirá a los canarios a partir de las 17:00 (hora peninsular).

La Fase de Grupos finalizará el domingo con un duelo ante los galos a partir de 10:30 horas y, si consigue sellar su clasificación, disputará el duelo de cuartos de final en esa misma tarde del 28-D. Siempre con partidos de dos tiempos de 12 minutos y retransmitidos por el canal GOL. Las semifinales y la gran final se jugarán el lunes 29, a dos partes de 15' y de 20', respectivamente.

La Fase de Grupos de esta nueva edición de LaLiga FC Futures la completan Real Madrid, Athletic Club, Benfica SL y Juventus FC, en el Grupo A; FC Barcelona, RCD Espanyol, Sporting Clube de Portugal y BV Borussia de Dortmund, en el Grupo C; y Sevilla FC -vigente campeón-, Valencia CF, el Villarreal CF y el FC Inter de Milán, en el Grupo D.

La convocatoria del Real Betis para esta nueva edición de LaLiga FC Futures está formada por Gaby Anorh, Eladio Clavería, Manu Vázquez, Darío Pérez, Jorge Limón, Francisco Jesús Nieto, Dincoll Mina, José Huertas, Iván Calderón, Eric Villalba, Gonzalo Gómez y Omar Sené. La mejor cantera de España en 2025 busca una última alegría antes de comerse las uvas y recibir al 2026.