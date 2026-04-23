Jordi López y un Jueves de Feria imposible de olvidar: "Son emociones muy potentes"

El actual técnico del Atl'etic Lleida formó parte del equipo que plantó el 27 de abril de 2006 una semilla que acabó germinando en el 'Sevilla de los títulos'. Dos décadas después, atiende a ESTADIO Deportivo para compartir los recuerdos de una efeméride gloriosa que hoy debe servir de motivación para el resurgir

El Sevilla FC ha acostumbrado a varias generaciones a nadar en la celebración, en el exito permanente, en la grandeza continental. Pero los siete trofeos de la UEFA Europa League que le convierten en el Rey de la competición no cayeron del cielo. Hubo que pasar por momentos muy complicados para poder construir un cohete que despegó el 27 de abril de 2006, un Jueves de Feria, en una afición que descubrió un mundo nuevo bajo ese mágico embrujo de una primera vez.

En este Jueves de Feria de 2026, en el que el Sevilla FC juega ante el Levante UD un partido vital por su superviviencia en LaLiga EA Sports, ESTADIO Deportivo está recordando esta feliz efeméride como acicate para resurgir de las cenizas y volver a esos días de gloria que arrancaron con el inmortal zurdazo de Antonio Puerta al Schalke 04. Para ello, este periódico se ha puesto en contacto con futbolistas de aquella plantilla como Julien Escudé, en el reportaje publicado este pasado miércoles. Este jueves, atiende a esta casa Jordi López. El exmediocentro catalán explica que jamás podrá olvidar lo vivido aquel día y asegura sufrir "con tristeza" desde la distancia esta "complicada" recta final de temporada en el actual Sevilla FC.

Se cumplen 20 años del Jueves de Feria que cambió la historia del Sevilla FC

"Nos pilla ya un poco lejos, pero... sí, la verdad es que sí fue muy especial lo que nos tocó vivir: el inicio de esta era tan maravillosa que ha tenido el club en estos 20 años. Y, aunque nos pille lejos, está claro que todavía hay recuerdos ahí que son imposibles de olvidar", recuerda Jordi López, exfutbolista que también jugó el RCD Mallorca o Racing de Santander y que pasó por las canteras de FC Barcelona y Real Madrid antes de vivir dos años en el Sevilla FC en los que jugó 58 partidos y marcó goles importantes, como el de la victoria en Moscú ante el Lokomotiv en los dieciseisavos de final de esa Copa de la UEFA de 2006.

El catalán, que a sus 45 años se ha pasado a los banquillos y es el actual entrenador del Atlètic Lleida, tiene muy presente toda la película: previa multitudinaria, estadio lleno, en plena Feria de abril, máxima igualdad ante el Schalke 04, el gol de Antonio Puerta en el minuto 100 del año del Centenario del Sevilla FC para jugar la primera final europea...".

"La verdad es que son emociones muy potentes. Sobre todo, es que era el momento. Esa primera vez. Ese gol de Antonio que nos catapulta y encima coincide con un momento tan bonito en la ciudad como es la feria. Se unieron ahí esa ilusión que genera el fútbol, por ese buen momento que estaba viviendo el equipo, con el hecho de poder disfrutarlo en toda una Feria de Abril".

Te diría que es de los mejores sitios para poder disfrutar un momento tan inolvidable como fue aquel. Conteniendo aún esa emoción del partido y del momento tan histórico. Y luego disfrutarlo en la feria. Que ya sabemos lo que es la feria de Sevilla. Pues lo vivimos de manera todavía más intensa por esa forma tan especial de celebrarlo", recuerda entre risas el de Cardedeu, que vivió ese partido desde el banquillo, con tanto nerviosismo como cualquiera de los miles de aficionados que llenaron el Sánchez-Pizjuán y luego se dejó llevar por la euforia en las casetas del Real de la Feria.

Las diferencias entre aquel Jueves de Feria y el actual, con el Sevilla luchando por no descender: "Como no remen todos..."

"Pues sí, la verdad que da pena pensar a lo que había llegado el club y verle ahora en esta situación, con estas dificultades. Me da tristeza, desde la distancia, porque obviamente no es el lugar que le corresponde por club, por masa social, por historia... Evidentemente. Pero es verdad que la situación es la que es y creo que lo primero de todo es saber aceptarla, entenderla, asumir que es lo que hay y sobrevivir como sea. Como sea. Está complicado. Hay muchos equipos ahí metidos, clubes muy potentes, históricos, y no va a ser nada fácil. Es un tema de supervivencia absoluta. Hay que sacarlo como sea".

"También está bien que de vez en cuando hagamos recuerdos de lo bueno porque también ayuda. Hay que saber lo que ha sido el club y las posibilidades que tiene este club sobre lo que puede llegar a ser, pero ahora mismo hay que aceptar el momento y sacarlo como sea. Eso está claro. Esto se saca con todo el mundo remando. Si no todo el mundo rema a la misma dirección, entonces todo se va a complicar mucho más", reflexiona Jordi López, uno de los protagonistas directos de aquel glorioso Jueves de Feria del 27 de abril de 2006 y que guarda un cariñoso recuerdo de su etapa en el Sevilla FC.