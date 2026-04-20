El salto económico que da la Real Sociedad: el dinero que se asegura por jugar la Europa League

El club txuri-urdin, después de una temporada sin disputar competición europea, ya se ha asegurado jugar la UEFA Europa League la siguiente campaña lo que le va a permitir tener ingresos suficientes para hacer un mejor del que ya tiene actualmente

La Real Sociedad ha pasado de vivir una temporada que pintaba muy mal a estar en una nube después de haber ganado la Copa del Rey. Un título que trae consigo la clasificación para jugar competición europea, concretamente la UEFA Europa League, y, por consiguiente, asegurarse una buena cantidad de dinero de cara a la próxima temporada. Estos ingresos va a permitir a la Real Sociedad dar un salto en el aspecto económico-futbolístico ya que podrá ir al mercado de fichajes con mayores garantías para poder hacer un mejor equipo.

El dinero que se va a asegurar la Real Sociedad por participar en la UEFA Europa League

La Real Sociedad va a disputar, como poco, la UEFA Europa League. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo tiene opciones de jugar la UEFA Champions League pero para ello debería quedar quinto clasificado en LaLiga y que España consiga la plaza extra la cual no está nada fácil después de que Alemania se haya acercado mucho por las eliminaciones de Real Betis y RC Celta.

Con todo, la Real Sociedad, y sobre todo su directiva, ya está más tranquila debido a que la participación en la UEFA Europa League garantiza una gran cantidad de dinero realizando un papel mínimamente aceptable. La UEFA Europa League entra la próxima temporada en la última con el actual reparto de premios económicos el cual comenzó en el año 2024.

La Real Sociedad ya se va a asegurar, por jugar la fase de liga de la UEFA Europa League, un total de 4'31 millones de euros. Va a disputar un total de 8 partidos en la primera fase por lo que puede embolsarse un total de 450.000 euros por cada victoria y de 150.000 euros por cada empate. A ello, habría que añadirle que la Real Sociedad puede meter más dinero en sus arcas por cada ronda que pase. Al mismo, tiempo contará con ingresos por televisión, por venta de entradas y por el market pool.

Una valoración aproximada de lo que puede embolsarse la Real Sociedad la siguiente temporada por jugar la UEFA Europa League es lo que ha conseguido el Real Betis en esta campaña. El club verdiblanco ha sumado más de 21 millones de euros después de acabar cuarto en la fase de liga y de ser eliminado en los cuartos de final de la UEFA Europa League por el Sporting Braga.

Más dinero para retener estrellas y poder fichar a mejores jugadores

A la Real Sociedad, por tanto, se le presenta un contexto ideal de cara al próximo mercado de fichajes de verano ya que se presupuesto puede ser mayor al contar con los ingresos por disputar competición europea.

Esto hace que la dirección deportiva de la Real Sociedad tenga mayor capacidad para mantener en plantilla a algunas de sus estrellas, ya sea Kubo, Remiro o Jon Martín, y al mismo tiempo pueda acudir al mercado para poder fichar a mejores jugadores. La plantilla de la Real Sociedad necesita reforzar algunas posiciones para afrontar con mayores garantías una temporada en la que tendrá que compaginar cuiantro competiciones oficiales (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España).