Alineaciones Celta - Mallorca: Alineación posible de Celta y Mallorca en el partido de la jornada 25 de LaLiga

Duelo ambicioso en la jornada 25 de LaLiga en el Estadio de Balaídos. El RC Celta busca una victoria que los lleve a puestos europeos, mientras que, su rival, el RCD Mallorca, necesita sumar para salir de la zona de descenso. En un encuentro donde se esperan cambios en los onces e incluso tácticas nuevas, Vigo vivirá una tarde de apasionante fútbol

La jornada 25 de LaLiga EA Sports nos lleva hasta Vigo, concretamente al Estadio de Balaídos, para presenciar un apasionante Celta - Mallorca. El conjunto celeste busca aprovechar la derrota del Espanyol con una victoria que les otorgue la plaza de Conference League, mientras que los bermellones necesitan sumar si quieren salir del descenso, donde un triunfo les daría un gran alivio.

La semana previa al duelo ha traído consigo numerosos debates tácticos, donde Arrasate ha hecho pública la posibilidad de modificar su esquema para frenar al conjunto de Giráldez. Por su parte, el técnico gallego, famoso por no repetir sus onces titulares, tiene que hacer frente a la eliminatoria de ‘playoffs’ de la Europa League, fomentando las rotaciones para este encuentro.

Giráldez, un rotador por excelencia

El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, es conocido por no tener un once fijo de jugadores. Cada semana, el gallego decide rotar, al menos, una posición. En sus últimos dos encuentros, y de manera excepcional, tan solo ha cambiado dos posiciones, donde la delantera y la zona izquierda de la zaga son las más imprevisibles.

Conocedor de la eliminatoria europea a disputar la próxima semana, el preparador celeste deberá introducir cambios, donde Marcos Alonso podría descansar, mientras que, Húgo Álvarez y Mingueza se disputan el lateral izquierdo.

En la punta de ataque, Jutgla y Borja Iglesias están rindiendo a un gran nivel, pero ante el PAOK ya jugó el ‘Panda’, así que se prevé un cambio. Algo menos claro está con Swedberg, que también jugó de inicio la eliminatoria europea, pero El-Abdellaoui no da tantas garantías ofensivas.

Arrasate y un cambio de esquema

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, dejó claro en la previa que lo importante es sumar, salir del descenso y disipar las dudas, todo ello por encima de sus propias tácticas y filosofía como entrenador. A sabiendas de que Giráldez construye sus onces sobre un 5-2-3, el vasco dejó entrever que él también podría formar con cinco defensas para el choque.

El cambio de esquema daría entrada a David López como central zurdo, dejando a Luvumbo en el banquillo, con Raíllo como eje central y a su derecha Valjent. Mientras que Kumbulla queda descartado por unas molestias en el muslo que acarrea desde la pasada semana.

En ataque, la falta de extremos puros llevaría a Virgili a situarse como referencia junto a Muriqi, pudiendo aprovechar el poderío aéreo del kosovar para ganar balones a la espalda rival. Este planteamiento favorecería mucho a Mateo Joseph que, de no entrar de inicio, seguro será importante de cara a la segunda mitad.

Posibles onces titulares del partido Celta - Mallorca, de la jornada 25 de LaLiga EA Sports

RC Celta: Radu; Rueda, Manu Fernández, Starfelt, Marcos Alonso, Hugo Álvarez; Vecino, Fer López; Swedberg, Jutgla, Durán.

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, David López, Mojica; Darder, Omar Mascarell, Samú Costa; Muriqi, Virgili.