Giráldez, sobre los errores del VAR: "Intento no mostrar mucho mi opinión, no hemos sido beneficiados en los últimos arbitrajes"

El preparador de Porriño prefiere no hablar de los arbitrajes prefiriendo creer que "todo se equilibra a lo largo de la temporada" y se pronuncia sobre algunos nombres propios como Vecino, Álvaro Núñez o Iago Aspas

Claudio Giráldez, técnico del Celta de Vigo, compareció ante los medios antes de medirse este domingo al Mallorca en Balaídos apenas tres días después de volver de Grecia con una importante victoria (1-2) para encarrilar el pase a los octavos de final de la Europa League, donde ha tratado varias cuestiones, como por ejemplo el estado de Álvaro Núñez.

"Va a depender de sus sensaciones, pero ya está con normalidad en cuanto a las tareas que está haciendo, no en el ritmo. En cuanto vaya cogiendo ritmo estará a disposición de poder entrar. Espero que sea un periodo corto, no quiero poner una fecha", ha dicho sobre el fichaje invernal que llegó desde el Elche.

La adaptación de Matías Vecino

"Estoy contento con los minutos que nos ha dado y con cómo está entrenando. Es un jugador inteligente que tiene que acostumbrarse a nuestras movilidades. Lo está haciendo bien. Es una opción para mañana. Ha estado en mis quinielas de poder entrar en los últimos dos partidos. Lo veo mucho más en el centro del campo que atrás".

Iago Aspas

"No creo que tome su decisión por un partido. Sabemos lo que queremos nosotros, que es que continúe. Le vemos con la energía y el físico suficiente para poder continuar un año más. Es una decisión que va a depender de la trayectoria de este año, de cómo él se encuentre y entiendo de que cómo va a acabar esta parte final en lo mental y en lo físico".

Muriqi condiciona el once

"Aún no tengo clara la alineación que voy a sacar. Habitualmente, la defensa es la línea que menos rotamos todos los entrenadores porque desde ahí se construye. Estoy contento con cómo están trabajando los que juegan y lo que no. Sabemos la racha de goles que lleva Muriqi y el tipo de delantero que es, lo difícil que es defenderlo en el juego directo y en el área. No creo que tengamos nadie peor o mejor para defenderlo".

Mallorca, el rival de esta jornada

"Es un rival con unas fortalezas muy específicas. En situaciones de centro-remate, de balón parado y de uno para uno en el pasillo izquierdo es uno de los mejores equipos de la categoría. Está metido en posiciones de descenso, pero entiendo que no va a acabar ahí. Tiene un entrenador con muchos recursos y una ventaja muy grande porque el Mallorca ha tenido una semana entera para preparar este encuentro. Para mí es un partido vital".

El VAR y las últimas decisiones

"En líneas generales confío en el arbitraje. Tendemos mucho a hablar en prensa y se malinterpreta lo que decimos. Por eso, intento no mostrar mucho mi opinión. Me gusta que cuando haya un error se reconozca públicamente. No hemos sido beneficiados en los últimos arbitrajes, pero entiendo que todo se equilibra a lo largo de la temporada. Son errores".

El ramadán en su plantilla

"El máximo respeto a la religión y a las costumbres de cada uno. Los que lo hacen, que lo llevan haciendo toda su vida, están acostumbrados a este periodo. Tenemos que normalizarlo y entiendo que no les va a impedir competir con garantías".