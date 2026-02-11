La primera gran sorpresa del año llega en el arranque del Riad Premier Pádel P1 2026

Coello y Tapia tienen que remontar ante una pareja francesa, pero salvan la situación, no así un Jon Sanz cuya unión con Javi Leal ha durado poco

Paquito Navarro y Fran Guerrero tuvieron que remontar en Riad@premierpadel

La temporada 2026 de Premier Pádel ha arrancado con la primera jornada del P1 de Riad (Arabia Saudí), con algunas sorpresas, algún otro susto y la confirmación de que todos han llegado con muchas ganas al nuevo curso que ahora comienza.

El susto se lo llevaron los números uno, Agustín Tapia y Arturo Coello, que tuvieron que remontar un set en contra ante una pareja francesa, la formada por Dylan Guichard y Bastien Blanqué.

La sorpresa, por otro lado, la sufrieron una pareja circunstancial, que se había juntado para la ocasión por las lesiones de Coki Nieto y de Pablo Cardona, y que se va de la capital saudí sin apenas puntos en su casillero. Jon Sanz y Javi Leal se marcharon a las primeras de cambio tras perder en tres sets frente a Manuel Castaño e Íñigo Jofre.

También perdieron ilustres veteranos, como Sanyo Gutiérrez, que no pudo empezar bien el año junto a Gonza Alfonso; y sufrieron algunas de las parejas nuevas, como la que forman Paquito Navarro y Fran Guerrero, que tuvieron que llegar a un tercer set frente a Luis Hernández y Enzo Jensen.

Resultados de 1/32 de final masculinos del Riad Premier Pádel P1 2026

Fede Chingotto / Ale Galán a Gonzalo Rubio / Javi Ruiz por 6-2 y 6-2

Mike Yanguas / Franco Stupaczuk a Pol Hernández / Guillermo Collado por 7-6 y 6-3

Leo Augsburger / Juan Lebrón a Álvaro Meléndez / Pedro Meléndez por 6-2 y 6-1

Arturo Coello / Agustín Tapia a Dylan Guichard / Bastien Blanqué por 3-6, 6-1 y 6-2

Paquito Navarro / Fran Guerrero a Luis Hernández / Enzo Jensenpor 6-4, 3-6 y 6-1

Manuel Castaño / Íñigo Jofre a Javi Leal / Jon Sanz por 5-7, 7-5 y 7-6

Jairo Bautista / Lucas Campagnolo a Maxi Sánchez Blasco / Jose Jiménez por 7-6 y 6-4

Momo González / Martín Di Nenno a Mario del Castillo / Nacho Vilariño por 6-2 y 6-3

Tolito Aguirre / Álex Arroyo a Luciano Capra / Víctor Ruiz por 6-2 y 6-4

Javi Garrido / Lucas Bergamini a Agustín Gutiérrez / Salvador Oria por 2-6, 6-3 y 6-1

Javi Martínez / Rama Valenzuela a Sanyo Gutiérrez / Gonza Alfonso por 6-3, 6-7 y 6-3,

Tino Libaak / Álex Chozas a Facu López / Mariano González por 6-4 y 6-4

Edu Alonso / Juan Tello a José Antonio Diestro / Andrés Fernández por 6-3 y 7-6

Javier García / Javier Barahona a Javier Valdés / Renzo Núñez por 6-2 y 6-2

Denis Perino / Ignacio Piotto a David Gala / Pablo García por 6-4 y 6-4

Álex Ruiz / Juanlu Esbrí a Enrique Goenaga / Aimar Goñi por 6-4 y 6-4

Resultados de 1/16 de final femeninos del Riad Premier Pádel P1 2026

Tamara Icardo / Claudia Jensen a Lucía Sainz / Raquel Eugenio por 6-4 y 6-3

Ale Salazar / Alejandra Alonso a Marta Caparrós / Julieta Bidahorria por 6-2 y 6-1

Lara Arruabarrena / Marina Lobo a Laura Luján / Ana Catarina Nogueira por 6-3 y 6-2

Bea Caldera / Carmen Goenaga a Marta Barrera / Jimena Velasco por 7-6, 4-6 y 6-2

Martina Fassio / Patty Llaguno a Virginia Riera / Teresa Navarro por 6-2 y 6-1

Victoria Iglesias / Aranza Osoro a Nuria Rodríguez / Giulia Dal Pozzo por 6-3 y 7-6