La primera gran sorpresa del año llega en el arranque del Riad Premier Pádel P1 2026
Coello y Tapia tienen que remontar ante una pareja francesa, pero salvan la situación, no así un Jon Sanz cuya unión con Javi Leal ha durado poco
La temporada 2026 de Premier Pádel ha arrancado con la primera jornada del P1 de Riad (Arabia Saudí), con algunas sorpresas, algún otro susto y la confirmación de que todos han llegado con muchas ganas al nuevo curso que ahora comienza.
El susto se lo llevaron los números uno, Agustín Tapia y Arturo Coello, que tuvieron que remontar un set en contra ante una pareja francesa, la formada por Dylan Guichard y Bastien Blanqué.
La sorpresa, por otro lado, la sufrieron una pareja circunstancial, que se había juntado para la ocasión por las lesiones de Coki Nieto y de Pablo Cardona, y que se va de la capital saudí sin apenas puntos en su casillero. Jon Sanz y Javi Leal se marcharon a las primeras de cambio tras perder en tres sets frente a Manuel Castaño e Íñigo Jofre.
También perdieron ilustres veteranos, como Sanyo Gutiérrez, que no pudo empezar bien el año junto a Gonza Alfonso; y sufrieron algunas de las parejas nuevas, como la que forman Paquito Navarro y Fran Guerrero, que tuvieron que llegar a un tercer set frente a Luis Hernández y Enzo Jensen.
Resultados de 1/32 de final masculinos del Riad Premier Pádel P1 2026
Fede Chingotto / Ale Galán a Gonzalo Rubio / Javi Ruiz por 6-2 y 6-2
Mike Yanguas / Franco Stupaczuk a Pol Hernández / Guillermo Collado por 7-6 y 6-3
Leo Augsburger / Juan Lebrón a Álvaro Meléndez / Pedro Meléndez por 6-2 y 6-1
Arturo Coello / Agustín Tapia a Dylan Guichard / Bastien Blanqué por 3-6, 6-1 y 6-2
Paquito Navarro / Fran Guerrero a Luis Hernández / Enzo Jensenpor 6-4, 3-6 y 6-1
Manuel Castaño / Íñigo Jofre a Javi Leal / Jon Sanz por 5-7, 7-5 y 7-6
Jairo Bautista / Lucas Campagnolo a Maxi Sánchez Blasco / Jose Jiménez por 7-6 y 6-4
Momo González / Martín Di Nenno a Mario del Castillo / Nacho Vilariño por 6-2 y 6-3
Tolito Aguirre / Álex Arroyo a Luciano Capra / Víctor Ruiz por 6-2 y 6-4
Javi Garrido / Lucas Bergamini a Agustín Gutiérrez / Salvador Oria por 2-6, 6-3 y 6-1
Javi Martínez / Rama Valenzuela a Sanyo Gutiérrez / Gonza Alfonso por 6-3, 6-7 y 6-3,
Tino Libaak / Álex Chozas a Facu López / Mariano González por 6-4 y 6-4
Edu Alonso / Juan Tello a José Antonio Diestro / Andrés Fernández por 6-3 y 7-6
Javier García / Javier Barahona a Javier Valdés / Renzo Núñez por 6-2 y 6-2
Denis Perino / Ignacio Piotto a David Gala / Pablo García por 6-4 y 6-4
Álex Ruiz / Juanlu Esbrí a Enrique Goenaga / Aimar Goñi por 6-4 y 6-4
Resultados de 1/16 de final femeninos del Riad Premier Pádel P1 2026
Tamara Icardo / Claudia Jensen a Lucía Sainz / Raquel Eugenio por 6-4 y 6-3
Ale Salazar / Alejandra Alonso a Marta Caparrós / Julieta Bidahorria por 6-2 y 6-1
Lara Arruabarrena / Marina Lobo a Laura Luján / Ana Catarina Nogueira por 6-3 y 6-2
Bea Caldera / Carmen Goenaga a Marta Barrera / Jimena Velasco por 7-6, 4-6 y 6-2
Martina Fassio / Patty Llaguno a Virginia Riera / Teresa Navarro por 6-2 y 6-1
Victoria Iglesias / Aranza Osoro a Nuria Rodríguez / Giulia Dal Pozzo por 6-3 y 7-6