Bombo de España en el sorteo del Mundial 2026: posibles rivales y cuándo empieza

España estará en el bombo 1 como cabeza de serie, evitando así a las selecciones más potente en la fase de grupo, aunque hay otros rivales en el bombo 2 y 3 que pueden complicar el camino de los de Luis de la Fuente en el Mundial

Ha llegado el día, este viernes 5 de diciembre se celebra el sorteo de la fase final del Mundial 2026 que se celebrará el próximo verano en México, Estados Unidos y Canadá y en el que España parte como una de las grandes favoritas del torneo.

Pero para ello, la actual campeona de Europa deberá pasar antes por una fase de grupos que puede dejar de todo, rivales benévolos y muy complicados, por lo que vamos a analizar lo que puede ocurrir a partir de las 18:00 horas en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en Washington D. C (Estados Unidos), donde se llevará a cabo el sorteo definitivo.

El bombo de España en el sorteo del Mundial

España en la actual campeona de Europa y además ha vuelto a recuperar el número 1 del ránking FIFA, por lo que se ha ganado de pleno derecho estar en el bombo 1 como cabeza de serie, es decir, en el de las selecciones más potentes y, a priori, máximas candidatas a ser campeonas del Mundo.

En el bombo 1 se encuentran las tres anfitrionas, Estados Unidos, México y Canadá, además de España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica y Alemania, por lo que ninguno de ellas se podrán enfrentar en la fase de grupos aunque sí ya en dieciseisavos de final dependiendo de los resultados obtenidos.

Posibles rivales del bombo 2: de potentes a asequibles

En el bombo 2 se encuentran las selecciones que están en un escalón por debajo pero muchas de ellas son igualmente competitivas y podrían complicar mucho la clasificación a las cabezas de serie. Así, a España le podría tocar como rivales de este bombo los siguientes combinados: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia. Aunque podrían acabar entrando Italia y Dinamarca si superan sus respectivas repescas.

Rivales a esperar en el bombo 3: quieren dar la sorpresa

Las 12 selecciones que se encuentran en este bombo aspirar a priori a pasar como mejores terceras de grupo, aunque seguro que alguna puede dar la sorpresa y meterse entre las dos primeras de su grupo. En este bombo se encuentran Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica. Aquí podría meterse finalmente Turquía y Polonia si vencen en sus respescas.

El bombo 4: las 'Cenicientas'

En el último grupo están las selecciones menos potentes aunque todavía hay algunos puestos por determinar ya que muchas de las que faltan deben jugar la repesca internacional en el mes de marzo. Aseguradas su presencia en este grupo la tienen países como Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda.

Faltan otras seis selecciones por confirmar su presencia que saldrán de las cuatro repescas europeas de entre los clasificados A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia); B (Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo); C (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) y D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda); y dos que lo conseguirán a través de la repesca internacional: grupo 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo) y grupo 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

Como decíamos, los ganadores de estas repescas puede provocar algún movimiento de grupo ya que si por ejemplo Italia y Dinamarca logran su clasificación irían al Bombo 2 y por tanto selecciones como Autrias o Australia caerían al tres. Lo mismo sucede con Turquía y Polonia, si se clasifican se meterían en elm bombo 3, pasando las dos con menos coeficiente de este bombo al cuatro.

España: los rivales a evitar en la fase de grupos

Cómo es lógico, todo acabará dependiendo de la fortuna, pero a priori habría que evitar selecciones como Croacia, Marruecos o Italia en el bombo 2; Austria, Turquía o Noruega en el tres, y Uzbekistán, Arabia Saudí y o la Qatar de Lopetegui. Un grupo más benévolo sería con rivales como Ecuador, Costa de Marfil o Nueva Zelanda.

Cuándo empieza el grupo de España

Dependerá del grupo en el que quede encuadrado, ya que ahora mismo tan sólo se conoce que México irá en el A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D. El resto se decidirán en el sorteo de esta tarde, por lo que si por ejemplo España se va al grupo C, comenzaría su participación el sábado 13 de junio, si fuera al E o al F, un día más tarde, el domingo 14. El Grupo H y G entrarán en acción el lunes 15, el I y el J el martes 16 y el finalmente, el L y el K el miércoles 17 de agosto.