Sorteo del Mundial 2026 | presentadores, invitados, actuación y todo lo que ocurrirá en el centro JF Kennedy de Washington

La gala contará con Rio Ferdinand como presentador y con la presencia estelar del presidente estadounidense en un acto cargado de deporte, espectáculo e incluso simbolismo político

La FIFA prepara un despliegue sin precedentes para el sorteo del Mundial 2026, una ceremonia que reunirá en el Centro Kennedy de Washington D.C. a algunas de las figuras más influyentes del deporte y del entretenimiento mundial. Rio Ferdinand será el presentador principal de un evento que mezcla fútbol, cultura pop y un marcado componente político que ha elevado la expectación en torno a la cita.

Leyendas de Estados Unidos para la gala

Tom Brady, Shaquille O’Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge serán los representantes de los cuatro grandes deportes del país anfitrión. La FIFA ha querido convertir la gala en un escaparate de la identidad deportiva estadounidense, incorporando a iconos reconocibles más allá del fútbol. A ellos se sumará Eli Manning, bicampeón de la Super Bowl, encargado de recibir a los invitados desde la alfombra roja.

La música tendrá un peso central en el espectáculo. Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Village People, responsables del inolvidable ‘YMCA’, pondrán la banda sonora a una ceremonia que apunta a ser una de las más vistas en la historia de los sorteos mundialistas. Heidi Klum, Kevin Hart y Danny Ramírez completan el equipo de presentación para una noche diseñada para atraer audiencias de todo tipo.

La presencia de Trump marca el guion político del acto

La asistencia de Donald Trump, junto a los mandatarios Claudia Sheinbaum y Mark Carney, ha añadido un matiz político inesperado. La relación estrecha entre Trump y Gianni Infantino ha generado una atención adicional, especialmente después de que la FIFA crease el Premio de la Paz tras la polémica ausencia del expresidente entre los nominados al Nobel. Todo apunta a que Infantino lo entregará durante la gala.

Trump, que ha sido una pieza visible en la organización del torneo, ha insistido en que será “el Mundial más grande y seguro de la historia”, reforzando su implicación en un proyecto que se reparte entre Estados Unidos, México y Canadá. Su presencia en el Mundial de Clubes, entregando el trofeo al Chelsea, ya anticipaba su relevancia en los actos oficiales.

Claves del sorteo: ciudades, cabezas de serie y restricciones

Los anfitriones tendrán un gran protagonismo. México encabezará el Grupo A, Canadá el B y Estados Unidos el D, garantizando así que disputarán sus partidos de la fase de grupos en casa. El calendario completo con sedes y horarios quedará definido el sábado, un día después del sorteo.

El Mundial 2026 se acerca con un espectáculo que va mucho más allá del fútbol. Washington será el centro del deporte mundial por una noche marcada por estrellas, política y un sorteo que definirá el camino hacia la gran cita.