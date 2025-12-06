Xavi Pascual echa el freno en el Barça y anuncia un problema

Desde su llegada el equipo blaugrana, el Barça no deja encajar más de 80 puntos y, pese a ello, el técnico catalán está muy enfadado por las pérdidas de su equipo

El Barça sigue creciendo de la mano de Xavi Pascual y así lo demostró en un feudo que se había mostrado inexpugnable casi desde el principio de la Euroliga. El Estrella Roja llegaba como uno de los mejores conjuntos de este inicio. Sólo había perdido dos partidos con su uevo técnico y ninguno de ellos había tenido lugar en Belgrado, pero el cuadro blaugrana llegó y, salvo en algunos instantes en los que sus rivales lograron equilibrar el choque, no tuvo problemas para mantener una ventaja en torno a la decena de puntos, que fue con la que acabó (79-89) el encuentro.

Con los mismos mimbres con los que peleó Joan Peñarroya y sin un Nico Laprovittola que volvió a lesionarse, Pascual le ha dado una vuelta al equipo blaugrana desde la defensa. En este tiempo ya se ha enfrentado a grandes equipos en ataque, como el propio Estrella Roja o el Anadolu Efes, el único que le ganó, y a todos los ha dejado por debajo de los 80 puntos.

Ese era el objetivo que se marcó para poder competir y lo está cumpliendo. "En general estuvimos muy serios en defensa. Además, en transición el equipo atacó bien, especialmente durante los primeros 30 minutos. Ese nivel ofensivo fue clave para el desarrollo del partido", señaló Xavi Pascual tras ganar en Belgrado.

Pascual ve un problema en las pérdidas

Pese a todo, sigue viendo un problema y pedirá una mejoría a los suyos, pues entiende que es algo que deben evitar si quien ser regulares y estar a la altura de los mejores conjuntos del campeonato. "Acabamos con muchas pérdidas de balón, 16 fueron demasiadas", destacó en Serbia, donde advirtió que es un problema que deberán "corregir".

Sus advertencias llegan en un momento en el que el Barça afronta un tramo de la temporada complicado. Tal vez el único partido cómodo, a priori, es el que tienen este domingo ante el Morabanc Andorra, que no les gana en el Palau desde 2018, ya que después tiene que recibir a Olympiacos, Baskonia y Joventut antes de final de año y visitar al Baxi Manresa, París Basketball y al Fenerbahçe, todo ello antes de afrontar en los tres últimos días de 2025 un doble duelo ante el Bilbao Basket y el Mónaco, en lo que será la repetición de los cuartos de final de la pasada Euroliga.

De momento, Xavi Pascual no está teniendo que necesitar fichajes y en caso de que llegasen serían a partir de esa fecha para no afectar al 'fair play' del equipo de fútbol. Si logra mantener la concentración de sus hombres y la intensidad defensiva, el paso adelante que le pidió Laporta estará hecho.