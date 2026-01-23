Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 17 de la Liga Endesa de baloncesto

La última plaza de Copa del Rey aún está por asignar, aunque es más interesante saber quién será cabeza de serie en esta competición, con dos duelos directos en la 17ª jornada

Viendo lo igualada que había empezado la Liga ACB en sus primeras jornadas, lo mal que comenzaron Barça o Baskonia o el sorprendente inicio del Hiopos Lleida se esperaba un final de clasificación para la Copa del Rey muy interesante. Sin embargo, los cambios que se prevén para esta jornada son mínimos.

En la lucha por la última plaza que queda por asignarse, sólo un descalabro inconcebible de La Laguna Tenerife, unido a un triunfo de paliza del Surne Bilbao puede cambiar la situación. Y eso que el resultado se puede dar, ya que el equipo bilbaíno visita al colista y el lagunero al Barça. Pero las diferencias se antojan imposibles. Actualmente, La Laguna Tenerife tiene un +47 por -22 el Surne Bilbao.

La pelea sí puede estar por los puestos de cabeza de serie, sobre todo porque hay un Unicaja-UCAM Murcia y un Baskonia-Joventut, los cuatro equipos implicados. En cuanto al segundo puesto, que también está abierto, el Barça necesita ganar a La Laguna Tenerife y que el Dreamland Gran Canaria derrote al Valencia Basket.

La lucha por la zona baja tiene un interesante BAXI Manresa - MoraBanc Andorra el domingo por la mañana. Ambos jugarán sabiendo lo que ha hecho el San Pablo Burgos en Lleida y el Coviran Granada ante el Surne Bilbao.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado -en este caso cinco- en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por DAZN. Hay también un partido en abierto por TV3, el domingo a las 12:00 horas, en el que participa al menos un equipo catalán, pero en esta ocasión han optado por emitir el BAXI Manresa - MoraBanc Andorra.

Horario y dónde ver por TV la jornada 16 de la Liga Endesa

Sábado 24 de enero de 2026

Casademont Zaragoza - Bàsquet Girona. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Río Breogán - Real Madrid. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Hiopos Lleida - San Pablo Burgos. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Coviran Granada - Surne Bilbao. El partido se puede ver a las 21:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Domingo 25 de enero de 2026

BAXI Manresa - MoraBanc Andorra. El partido se puede ver a las 12:00 horas por el canal TV3, Dazn, Movistar y Orange.

Dreamland Gran Canaria - Valencia Basket. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Kosner Baskonia - Joventut Badalona. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Unicaja - UCAM Murcia. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Barça - La Laguna Tenerife. El partido se puede ver a las 19:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.