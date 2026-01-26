Copa del Rey de Baloncesto 2026: equipos clasificados y emparejamientos de cuartos de final

La edición de 2026 del torneo de KO tendrá lugar en el Roig Arena de Valencia y se celebrará entre los días 19 y 22 de febrero

Ya ha quedado definida la Copa del Rey de Baloncesto 2026, al menos en lo que respecta a equipos clasificados y a cuáles serán los cruces de una competición que en esta edición de 2026 se celebrará en el Roig Arena de Valencia comenzando el jueves 19 de febrero y concluyendo el 22 del mismo mes.

Empezando por los primeros choque se cuartos de final, tenemos que los duelos entre el Valencia Basket y el Joventut de Badalona, así como el que se vivirá entre el Real Madrid y el Unicaja Málaga, tendrán el jueves 19 de febrero, completándose el cuadro de esta fase con un partido el viernes 20 entre el Barça y el UCAM Murcia o el Kosner Baskonia y otro entre el equipo que no se mida al conjunto catalán y La Laguna Tenerife.

El partido aplazado que paraliza el cuadro de la Copa del Rey de Baloncesto

El aplazamiento del duelo que el Baskonia debe disputar en la pista del Dreamland Gran Canaria, que finalmente se jugará el 8 de febrero, ha hecho que el sorteo se celebrara sin saber si será el equipo vasco el que ocupe una plaza de cabeza de serie, algo que hará si gana en Las Palmas, o si será el UCAM Murcia, el que lo hace, algo que pasará si cae el equipo vasco.

Más claro: en caso de que el Baskonia gane se medirá a La Laguna Tenerife, dado que ejercerá de cabeza de serie. Si el equipo vasco pierde, será el UCAM el que se mida al equipo canario y el conjunto alavés quedará emparejado con el Barcelona.

Víctor Claver y David Ferrer, las 'manos inocentes' de un sorteo con caminos marcados

Con el Palau de Les Arts de València, ciudad que acogerá el torneo en el Roig Arena, como escenario, el exjugador internacional Víctor Claver y el extenista y actual capitán de España en la Copa Davis David Ferrer fueron las 'manos inocentes'.

Más allá de conocerse los primeros cruces, ya sabemos de igual manera el camino que realizaría cada conjunto hasta la final. Así, y por haber quedado campeón de invierno, el Real Madrid tenía asegurado disputar su primera eliminatoria el jueves, lo que le dará un día de descanso si accede a las semifinales. El sorteo dictaminó además que el Valencia Basket y el Joventut disputen el otro duelo el jueves y tengan esa misma posibilidad.

Los ganadores de ambos cruces se medirán el sábado 21 de febrero a las 18 horas en la primera semifinal, mientras que Barcelona, Kosner Baskonia, UCAM Murcia y La Laguna Tenerife pelearán por medirse en la semifinal que arrancará a las 21 horas. La final se disputará el domingo 22 a las 19 horas.