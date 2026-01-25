Así queda la clasificación de la Liga ACB tras el batacazo del Barça en la jornada 17

El conjunto dirigido por Xavi Pascual sufre una inesperada derrota, y es que no perdía en la competición doméstica desde que el técnico de Gavà se puso al mando

Imagen del partido entre Barça y La laguna Tenerife de la jornada 17 de la Liga ACB.@ACBCOM

Jornada de grandes partidos y alguna sorpresa la de este fin de semana en la Liga ACB, el cual ha servido además para que conozcamos ya los ocho conjuntos que disputarán la Copa del Rey en el Roig Arena de Valencia.

Empezando por el final de esta última fecha en la competición doméstica tenemos la gran sorpresa de la misma, la cual se ha dado en el Palau Blaugrana con la derrota del Barça ante La Laguna Tenerife. Era totalmente inesperado, ya que los blaugranas no caían en la Liga Endesa desde el 9 de noviembre, cuando se vieron superados por el Basquet Girona por 96-78, provocando el despido de Joan Peñarroya.

Pese a la racha que se rompe, lo cierto es que a efectos clasificatorios poco cambia para los de la Ciudad Condal, ya que siguen siendo terceros con un balance de 12-5. Mucho más relevante es para los canarios, ya que con el triunfo por 82-89 se meten en la Copa del Rey. Para conseguirlo han sido clave los 14 puntos y 5 rebotes de Shermadini.

En lo que concierne a la zona baja de la tabla, los tres últimos han perdido, por lo que la situación no ha cambiado absolutamente nada. En todo caso sí se puede decir que el Covirán Granada ha perdido una nueva oportunidad de engancharse a la pelea, ya que ha caído por solo cuatro puntos ante el Bilbao Basket.

Ya hay clasificados para la Copa del Rey

Así es. Esta jornada ha certificado el nombre de los ocho equipos que se darán cita en Valencia entre el 19 y el 22 de febrero. Los conjuntos que la disputarán son: Real Madrid, Barça, Valencia Basket, UCAM Murcia, La Laguna Tenerife, Baskonia, Unicaja y Joventut.

Resultados de la jornada 17 de la Liga ACB 2025-2026

Casademont Zaragoza 90-94 Basquet Girona

Río Breogán 85-103 Real Madrid

Hiopos Lleida 73-72 San Pablo Burgos

Covirán Granada 84-88 Bilbao Basket

Baxi Manresa 91-84 MoraBanc Andorra

Dreamland Gran Canaria 80-90 Valencia Basket

Baskonia 87-77 Joventut Badalona

Unicaja Málaga 92-88 UCAM Murcia

Barça 82-89 La Laguna Tenerife

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 17

1. Real Madrid 15 - 2 (+164)

2. Valencia Basket 13 - 4 (+220)

3. Barcelona 12 - 5 (+131)

4. UCAM Murcia 11 - 6 (+103)

5. Unicaja 11 - 6 (+57)

6. Baskonia 11 - 5 (+88)

7. La Laguna Tenerife 10 - 7 (+54)

8. Joventut 10 - 7 (+43)9. Surne Bilbao 9 - 8 (-18)

10. Hipos Lleida 8 - 9 (-64)

11. Basquet Girona 8 - 9 (-73)

12. Río Breogan 7 - 10 (-52)

13. Baxi Manresa 7 - 10 (-128)

14. Dreamland Gran Canaria 6 - 10 (-51)

15. Casademont Zaragoza 6 - 11 (-69)

16. Morabanc Andorra 4 - 13 (-143)

17. San Pablo Burgos 3 - 14 (-90)

18. Covirán Granada 1 - 16 (-169)