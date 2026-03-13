Un ex del Barça quiere darle la puntilla: "Tenemos una buena oportunidad en casa"

El Joventut de Jabari Parker, Ricky Rubio, Tomic o Hanga recibe al cuadro blaugrana en esta jornada de la Liga ACB

El gran partido de la jornada en la Liga ACB es el duelo que este domingo juegan en Badalona el Joventut ante el Barça. No será el debut en casa de un Jabari Parker que ha brillado en los dos primeros partidos con la camiseta verdinegra, pero sí tendrá mucho morbo, cuando pidió salir en junio para irse al Partizan y apenas unos meses después vuelve a la Ciudad Condal y será rival en el vecino.

No es el único ex del Barça presente en el Joventut. Tiempo lleva allí un Ante Tomic que ya tiene hasta récords, pero además, allí también se incorporó otro veterano como Adam Hanga, que ya ganó la Euroliga con el Madrid tras dejar el club blaugrana. O un Ricky Rubio que ha vuelto a casa tras un año sabático.

El Joventut, con ellos y con los Kameron Hunt, Kraag, Hakanson... se ve con opciones de pelear por la Liga ACB muchos años después. De hecho, se veía con posibilidades de volver a ganar la Copa y en ella plantó cara a un Valencia Basket que jugaba como local. Su primer paso para ello sería optar por ser cabeza de serie en los cruces de 'play off'. Y en eso está.

"Estamos haciendo un año muy sólido, tenemos un equipo que transmite y que engancha a la afición. El gran deber de esta temporada es ganar a los equipos de arriba, cosa que de momento solo hemos conseguido ante el Valencia Basket hace unas semanas", indica el exjugador del Barça, Adam Hanga.

El Joventut apunta a dos títulos

El jugador húngaro tiene claro que el Joventut se ha marcado como meta primera la Champions FIBA, pero él aspira a más. "Todos saben que queremos ganar la Liga de Campeones y quedar entre los cuatro primeros en la ACB. Este domingo tenemos una buena oportunidad en casa y debemos ganar al Barça", sentenciaba el exbarcelonista.

Hanga también tuvo palabras para su nuevo compañero, un Jabari Parker que ya tuvo como rival y que ha llegado con muchas ganas de aportar. "Tiene mucha calidad y se adapta a cualquier situación. Tiene ganas de jugar y me ha dicho que quiere ganar. Será un jugador clave para nosotros en el futuro", indicaba el húngaro.

Locura en Badalona por la Final Four de la Champions FIBA

La ilusión que ha despertado el plantel del Joventut en Badalona esta temporada ha quedado patente en la fiebre que hay por conseguir entradas en esta ciudad barcelonesa, que acogerá la Final Four de la Liga de Campeones del 7 y 9 de mayo. Los 3.500 abonos que se han vendido en media hora a socios del Asisa Joventut lo confirman.

Y eso que el Joventut aún tiene que clasificarse. De hecho, ningún equipo tiene confirmada su presencia en dicha cita, pues aún resta una jornada del 'top-16' y los cuartos de final, que son eliminatorios y nada fáciles dada la calidad de los contendientes. No obstante, este viernes arrancó la pre-venta de abonos Y se agotaron en tiempo récord. La pre-venta para abonados de la Penya finalizará el próximo lunes a las 9:00 horas; y tres horas más tarde, comenzará la venta al público general.

Pese a que queda una jornada por disputarse, el Joventut ya tiene asegurada su presencia en cuartos de final. Conocerá a su rival el viernes 20 de marzo a las 12:00 horas, cuando se celebrará el sorteo en el Museo de Badalona.