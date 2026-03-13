Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 23 de la Liga Endesa de baloncesto

Jabari Parker vuelve a enfrentarse al Barça, ahora en ACB, apenas unos meses después de haber dejado el equipo blaugrana

Sábado de partidazos y grandes emociones y un domingo con un fin de fiesta espectacular. Ese es el programa que presenta la jornada número 23 de la Liga ACB, en la que habrá duelos directos en la zona alta y también uno muy importante en la pelea por eludir el descenso.

Lo más llamativo, no obstante, se guarda para el final. El domingo, Jabari Parker volverá a enfrentarse al Barça, ahora vistiendo la camiseta del Joventut y junto a los también exblaugranas Ricky Rubio, Ante Tomic o Adam Hanga. Será, además, un choque importante en la lucha por los 'play offs', ya que los verdinegros están a sólo dos victorias del Barça y no quieren descolgarse de la pelea por las cuatro primeras posiciones.

A esas alturas, ambos ya sabrán lo que han hecho los demás. Aunque estarán especialmente atentos a lo que se viva el sábado, jornada que abre Unicaja ante el Casademont Zaragoza de Joan Plaza o en la que hay un duelo directo en la zona alta entre La Laguna Tenerife y Valencia Basket, aparte del partido que en el que UCAM Murcia recibe al Dreamland Gran Canaria.

El líder Real Madrid, a priori, no debería tener problemas ante el Hiopos Lleida, pese a que los de Encuentra han dado más de un disgusto esta temporada a alguno de los de arriba.

Ese mismo domingo, en la matinal, la pelea entre el Bàsquet Girona y el MoraBanc Andorra será clave para salvar el descenso, pese a que los gerundenses miran ya más arriba que a la zona baja. De ese duelo estará atento el San Pablo Burgos, que recibe casi a la misma hora a un Baskonia que podría estrenar pívot: Jesse Edwards.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado -en este caso cinco- en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por DAZN. Hay también un partido en abierto por TV3, el domingo a las 12:00 horas, en el que participa al menos un equipo catalán. En esta ocasión será el duelo entre el Bàsquet Girona y el MoraBanc Andorra.

Horario y dónde ver por TV la jornada 23 de la Liga Endesa

Sábado 14 de marzo de 2026

Unicaja - Casademont Zaragoza. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

UCAM Murcia - Dreamland Gran Canaria. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

La Laguna Tenerife - Valencia Basket. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Surne Bilbao - Río Breogán. El partido se puede ver a las 21:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Domingo 15 de marzo de 2026

Bàsquet Girona - MoraBanc Andorra. El partido se puede ver a las 12:00 horas por el canal Dazn, Movistar, Orange y Esport 3.

Recoletas Salud San Pablo Burgos -Kosner Baskonia. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Real Madrid - Hiopos Lleida. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Coviran Granada - BAXI Manresa. El partido se puede ver a las 18:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Asisa Joventut - Barça. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.