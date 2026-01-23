Josh Richardson, todo un fichaje NBA para el Zaragoza

Con más de 550 partidos en la competición estadounidense, el escolta llega a la capital de Aragón como un auténtico fichaje de campanillas

¡Pedazo de fichaje! El Casademont Zaragoza ha comunicado que ha alcanzado un acuerdo con el escolta estadounidense Josh Richardson para que el jugador, con una trayectoria de más de 550 partidos en la NBA, se una al club hasta el final de temporada, con un periodo de prueba de diez días.

Richardson, de 32 años, jugó cuatro temporadas de baloncesto universitario con los Volunteers de la Universidad de Tennessee, en 2015 fue nombrado en el mejor quinteto de la Southeastern Conference y ese mismo año fue seleccionado en el draft por los Miami Heat, exactamente en el puesto número 40.

Josh Richardson, experiencia más que probada

Pese a ser un número alto, el baloncesto del guard destacó rápidamente hasta el punto de disputar más de 550 partidos en varias franquicias estadounidenses, con unos promedios de 11,5 puntos, 3 rebotes, 2,6 asistencias y más de 28 minutos de juego por partido en sus diez campañas en la NBA.

Aunque nunca ha sido punta de lanza de proyecto alguno, sí ha dejado por el camino muy buenos partidos en la competición de EE.UU., como sus 37 puntos con Miami Heat frente a los Golden State Warriors el 11 de febrero de 2019, con 5 asistencias y un genial 8 de 11 desde el triple.

Un jugador versátil que debuta en Europa

Richardson ha elegido el Casademont Zaragoza para su primera experiencia profesional fuera de Estados Unidos, club que considera que la versatilidad del norteamericano supondrá un refuerzo completo para el perímetro. Debe serlo. Si algo destaca en este jugador de ahora 32 años es que es tan capaz de brillar a base de puntos que frenando las canastas del rival. Suena a gran acierto de la dirección deportiva maña.