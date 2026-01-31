Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 18 de la Liga Endesa de baloncesto

El UCAM Murcia - Barça se atisba como el choque más interesante dada la igualdad clasificatoria entre ambos y las dos derrotas consecutivas con las que llegan los de Xavi Pascual

La 18ª jornada de la Liga ACB ya está aquí con una fantástica cartelera de partidos entre los que destacan el que hay entre UCAM Murcia y Barça, el que jugarán La Laguna Tenerife y Baskonia, así como la desesperada lucha por agarrada a la permanencia en la está envuelto el Covirán Granada.

Comenzando por el equipo universitario, no parece el mejor momento para recibir a los de Xavi Pascual, quienes saldrán seguramente con el cuchillo entre los dientes para resarcirse de dos derrotas consecutivas, una en la competición doméstica y otra en Euroliga; eso todo caso serán 5º contra 4º, por lo que a nadie debe sorprenderle una resolución apretada.

Una situación similar se da con La Laguna Tenerife y Baskonia, que se verán las caras con el deseo de asentarse en la primeras posiciones, llegando los vascos repletos de moral tras derrotar en la Euroliga a Zalgiris Kaunas.

Granada, a base de esperanza

Hace tiempo que se habla en el seno del Covirán Granada de revertir la situación, pero la realidad es que hace meses que no ganan un partido. Ahora les toca recibir en casa al Río Breogán y confiar en que será un punto de inflexión para lo que viene por delante, y es que es obvio que no les queda otra.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado -en este caso cinco- en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por DAZN. Hay también un partido en abierto por TV3, el domingo a las 12:00 horas, en el que participa al menos un equipo catalán, pero en esta ocasión han optado por emitir el BAXI Manresa - Unicaja Málaga.

Horario y dónde ver por TV la jornada 18 de la Liga Endesa

Sábado 31 de enero de 2026

Covirán Granada - Río Breogán. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

MoraBanc Andorra - Dreamland Gran Canaria. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Surne Bilbao Basket - Joventut Badalona. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Basquet Girona - San Pablo Burgos. El partido se puede ver a las 21:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Domingo 1 de febrero de 2026

BAXI Manresa - Unicaja Málaga. El partido se puede ver a las 12:00 horas por el canal TV3, Dazn, Movistar y Orange.

Real Madrid - Casademont Zaragoza. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Valencia Basket - Hiopos Lleida. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

La Laguna Tenerife - Kosner Baskonia. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

UCAM Murcia - Barça. El partido se puede ver a las 19:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.