Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 9 de la Liga Endesa de baloncesto

La competición doméstica regresa a la acción tras dos semanas de parón a causa de las 'ventana FIBA' de selecciones

La jornada 9 de la Liga ACB ya está aquí. Tras el parón por partidos de selecciones regresa la competición doméstica y lo hace con un fantástico cartel que incluye partidos en la cumbre con el que disputarán La Laguna Tenerife y Real Madrid, así como todo un clásico Baskonia - Valencia basket.

En cuanto al Barça, ya con Xavi Pascual asentado en el banquillo, llega la hora de subir puestos en la clasificación (actualmente es séptimo con 4-4). Para ello, la primera parada será recibir en el Palau a un Morabanc Andorra que ha mejorado mucho en las últimas fechas.

En lo que concierne a los andaluces, Unicaja Málaga visita el sábado el feudo del Hiopos Lleida, mientras que un Covirán Granada en descenso recibe a un rival directo por la permanencia como es el Casademont Zaragoza, al cual podrían adelantar en la tabla clasificatoria en caso de victoria.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar –esta a partir de la próxima jornada– hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por RTVE que sería los domingos a las 12:30 horas, aunque aún no ha arrancado. Hay también un partido en abierto por TV3, el domingo a las 12:00 horas, en el que participa al menos un equipo catalán. En esta jornada es un duelo entre el Joventut y el BAXI Manresa. Y DAZN también 'abrirá' uno de sus partidos a los que tienen contratado el plan general de la plataforma.

Sábado 6 de diciembre de 2025

San Pablo Burgos - UCAM Murcia. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn (en abierto) y Orange.

Hiopos Lleida - Unicaja Málaga. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn y Orange.

Covirán Granada - Casademont Zaragoza. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn y Orange.

Basquet Girona - Río Breogán. El partido se puede ver a las 21:00 horas por el canal Dazn y Orange.

Domingo 7 de diciembre de 2025

Joventut Badalona - BAXI Manresa. El partido se puede ver a las 12:00 horas por el canal Dazn, Orange y TV3/3Cat.

La Laguna Tenerife - Real Madrid. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn y Orange.

Barça - MoraBanc Andorra. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn y Orange.

Surne Bilbao Basket - Dreamland Gran Canaria. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn y Orange.

Baskonia - Valencia Basket. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn y Orange.