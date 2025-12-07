Scariolo asegura tener claro con quien jugarse un partido: "Él tiene algo especial”

El entrenador del Real Madrid preparó la jugada final ante La Laguna Tenerife para Llull y éste no falló

El Real Madrid ha sacado adelante un partido que vio perdido cuando Facundo Campazzo cometió una falta en ataque a 2,9 del final y le concedió dos tiros libres al la Laguna Tenerife con el encuentro igualado a 69. Jaime Fernández, el encargado de lanzarlos, falló el primero y eso le impidió tirar a errar el segundo, como habría hecho en este caso. El madrileño sí anotó el tiro libre y Scariolo pidió tiempo muerto. El resto es lo tantas veces visto, balón a Sergio Llull, lanzamiento del balear y victoria madridista.

El actual entrenador del Real Madrid siempre ha tenido predilección por Llull en estas jugadas, desde que era muy joven, lo que en su día llevó, incluso, a una queja del siempre prudente Marc Gasol, que lamentó que le hubieran dado "al nuevo" el protagonismo en una última jugada que, en aquella ocasión, no fue positiva para España.

“Tenía claro, en un partido como este, lo que tenía que hacer en la última jugada y para quién", señalaba Scariolo, que, como entonces, ahora de veterano sigue sabiendo la fiabilidad del de Mahón en estos momentos. “Llull la ha interpretado bien. Le ha dejado ir con su mano derecha y ha sido un tirazo. Un tiro en suspensión nada fácil. El designated killer de ese momento en nuestro equipo tiene que ser él, a pesar de que hay otros jugadores que pueden tomar el último tiro y meterlo, pero él tiene algo especial”, afirma el preparador italiano.

El exseleccionador español se rendía al talento del balear, pero también lo hace al papel que está desempeñando en la plantilla que él dirige, donde habitualmente no tiene un papel tan protagonista como tenía antes. "Me alegro por Llull, porque está demostrando ser un grandísimo capitán. Hay partidos en los que juega más, otros menos, pero en el día a día siempre está ahí, aportando y haciendo de líder. Hoy también le ha tocado serlo en la cancha, no solo por la última jugada sino por triples importantes también. Y eso es un aspecto muy positivo”, añadía.

Con respecto al partido en sí, Scariolo reconocía el mérito de La Laguna Tenerife para llegar a ese final de infarto cuando el control habitualmente había sido blanco. “Ha sido un encuentro igualado aunque hayamos estado todo el partido por delante, incluso con algún margen suficiente como para pensar que podíamos controlarlo. Con gran orgullo y acierto en los tiros en la segunda parte, ellos han tenido su oportunidad”, admitía.

Por eso, tal vez, el de Brescia estaba muy satisfecho por el resultado, que le permite seguir en lo más alto de la Liga ACB. “Contando que vienes de acabar de jugar y decides dar descanso a jugadores muy importantes como Abalde y Lyles, podemos decir que salimos de esta cancha, que es muy complicada, con una victoria y eso hay que celebrarlo como un aspecto positivo", valoraba.

Sergio Scariolo también volvía a incidir en esos momentos en los que el equipo se despista y que le han costado más de un partido. "Tenemos que mejorar aspectos como la concentración, poner los cinco sentidos siempre y sin relajarte. Estamos en diciembre y hemos ido mejorando muchas cosas. Todavía tenemos margen, sobre todo en atención a los pequeños detalles”, concluía el preparador del Real Madrid.