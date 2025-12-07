El terremoto final del Buesa Arena premia al Valencia Basket y Joel Parra se corona en la ACB

El equipo de Pedro Martínez gana al Baskonia con una canasta de Taylor sobre la bocina; victorias de Surne Bilbao y Barça, con MVP de la jornada para Joel Parra

Kameron Taylor decide en el último segundo del Baskonia-Valencia para darle a Pedro Martínez su victoria 100 con el Valencia en la Liga ACB. Joel Parra lidera al Barça en su plácido triunfo ante el Morabanc Andorra y se estrena como Jugador de la Jornada en la Liga. Y el Dreamland Gran Canaria sucumbe en Bilbao en un cierre de jornada de lo más intenso.

Se esperaba mucho del Baskonia-Valencia Basket y no defraudó. El partido se resolvió a favor del conjunto taronja (89-91) con una canasta de Taylor sobre la bocina, pero es que hubo otras dos, una por cada bando, en los cinco segundos precedentes. Una locura.

Jean Montero puso el 87-89 con dos tiros libres tras una recuperación a 4,9 segundos del final en lo que parecía la sentencia para el Baskonia, pero aún dio tiempo para que Mamadi Diakité empatara para los vitorianos, antes de que Kameron Taylor anotara sobre la bocina para evitar la prórroga.

Todo en un partido bastante equilibrado, en el que los baskonistas tomaron ventaja tras un segundo cuarto en el que estuvieron especialmente inspirados en ataque, pero a los que contestó el Valencia Basket en el tercero para equilibrar el choque. El último periodo fue un intercambio de golpes que acabó con empate a 29 y victoria visitante.

Luwawu-Cabarrot (26 puntos) fue el máximo anotador del partido, pero sólo Markus Howard estuvo a su altura en el Baskonia. Por el Valencia Basket, Reuvers con 18 y jean Montero con 17 fueron sus mejores artilleros. Aunque su héroe fue otro: Taylor.

Paliza del Barça a ritmo de Joel Parra

En Barcelona se esperaba, a priori, el partido más plácido de las próximas semanas para el conjunto de Xavi Pascual y así fue a partir del descanso, pero antes del mismo el Morabanc Andorra dio mucha guerra y no dejó que sus rivales se despegaran.

El 102-71 deja clara la diferencia entre unos y otros, pero la ventaja era sólo 8 puntos al descanso y conseguida en el tramo final del segundo cuarto. Hasta ahí, el equipo de Joan Plaza había defendido muy bien.

A partir de ahí el Barça fue una apisonadora y los Joel Parra (24 puntos), Punter (20), Willy Hernangómez (13), Clyburn (12), Vesely (11)... les pasaron por encima. Pascual se permitió hasta tirar de la cantera y Kusturica tuvo algunos minutos. Por el equipo andorrano, Shannon Evans fue el máximo anotador y se quedó en 12 puntos.

El Surne Bilbao Basket se apunta a la Copa

En el tercer partido que cerraba, por la tarde del domingo, la jornada en la Liga ACB, Pantzar y Jaworski lideraron el triunfo del Surne Bilbao sobre el Dreamland Gran Canaria, por 79-72, que alimenta la ambición vizcaína de estar en la próxima Copa del Rey.

Los 'hombres de negro' mantuvieron su invicto en liga en el Bilbao Arena y se mantienen en el grupo que pelea por las últimas plazas coperas ahora que se ha sobrepasado el ecuador de esta primera vuelta. Pantzar (15 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, 5 robos, 5 faltas recibidas y 31 de valoración) y Jaworski (25 puntos, 4 de 4 en tiros de tres) resultaron claves en los momentos complicados. Por los canarios, Brussino (17) fue su mejor hombre.