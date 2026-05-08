Marc Márquez se lleva un serio varapalo en el Gran Premio de Francia

El vigente campeón de MotoGP sufre de lo lindo en los entrenamientos oficiales, la suerte le da la espalda y se verá obligado a pasar por la Q1 de cara a terminar consiguiendo un buen lugar en la parrilla de salida

Si en Jerez Marc Márquez acabó con mal sabor de boca por su caída en la carrera del domingo –ganó el sprint del sábado–, las cosas no han empezado nada mejor en el Gran Premio de Francia, ya que al no concluir entre los 10 primeros en la práctica del viernes se verá obligado a pasar por la Q1, con el desgaste que supone y la posibilidad muy real de no lograr un buen puesto en la parrilla de salida.

Lo cierto es que al de Cervera no se le ha visto cómodo en momento alguno. Sin ser capaz de rodar al ritmo de los mejores, Márquez no ha podido colocar su Ducati más allá de la 13ª posición, lo cual le obligará a participar en la Q1 de la clasificación.

Mucho mejor, y espoleado por 'jugar' en casa, le fue a Johann Zarco (Honda RC 213 V). Sobre el circuito 'Bugatti' de Le Mans el veterano galo voló hasta parar el crono en 1:29.907, apenas diez milésimas de segundo más rápido que el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y con una décima de segundo sobre el también tralsapino Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

Jorge Martín, de la caída a la sexta plaza

Nada más comenzar la sesión Jorge Martín (Aprilia RS-GP) sufrió su octava caída de la temporada y la primera en Le Mans, al irse por los suelos en la curva nueve y verse obligado a regresar a su taller para reparar los daños mecánicos, si bien pudo continuar la sesión sin mayores consecuencias hasta cerrar la misma en un cómodo sexto lugar.

No fue ni mucho menos el único español que pasó de manera directa a la Q2, ya que Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), Joan Mir (Honda RC 213 V), Alex Márquez y Alex Rins (ambos con Yamaha) también se establecieron entre los 10 primeros clasificados.

Un final de práctica de auténtico infarto

Los últimos minutos del entrenamiento oficial fueron una auténtica locura. Ya con el ataque a los tiempos en marcha, Joan Mir y Johann Zarco se colocaban en las dos primeras posiciones para satisfacción de Honda. En esos momentos aún no había llegado al debacle de un Marc Márquez que se hundiría justo al ver como casi todos sus rivales eran más rápidos.

El juego de neumáticos dio lugar a un último intento frenético con Alex Márquez igualando el registro de 'Pecco' Bagnaia y ambos superados por Fabio di Giannantonio primero y Johann Zarco, después, mientras Marc Márquez se 'colaba' en la última curva y la caída de su compañero le dejaba fuera de la segunda clasificación al haber bandera amarilla en pista. Sí, la suerte tampoco acompañó.

Así, Zarco fue el más rápido por delante de 'Diggia', con Bagnaia, Alex Márquez, Mir, Martín, Bezzecchi, Rins, Ai Ogura y Acosta en la segunda clasificación, no así pilotos como Marc Márquez, Fabio Quartararo o Fermín Aldeguer, entre otros.