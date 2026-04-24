Álex Márquez, de campeón en Jerez a una situación alarmante

El ilerdense salió campeón el curso pasado en el Circuito Ángel Nieto de Jerez, pero ahora llega con un panorama que le resulta complicado pensar en reeditar dicho triunfo

La vida de los Márquez ha cambiado en sólo unos meses en el campeonato de MotoGP. Mientras el año pasado celebran el campeonato y subcampeonato casi a mediados de curso, esta vez los de Cervera no han arrancado como esperaban y tienen en Jerez ya un examen en el que sacar nota si quieren seguir aspirando a algo importante en la clasificación general.

Se trata de la cuarta parada del calendario solo, pero las Aprilia parecen este año no estar por la labor de hacer muchas concesiones, por lo que la presión para Ducati es brutal en tierras jerezanas.

Y siendo sincero, el propio Álex Márquez, vencedor el año pasado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto en el Gran Premio de España de Motociclismo, ha subrayado a su llegada a Cádiz que pensar en “repetir” el triunfo “no sería realista en este momento”.

No obstante, el menor de los hermanos Márquez manifestó en la conferencia de prensa oficial previa al inicio este viernes del GP de Jerez 2026 que el trazado andaluz “es el mejor circuito para retomar un buen rendimiento”.

Así va Álex Márquez en el Mundial de MotoGP 2026

El catalán, que es octavo en la clasificación con 27 puntos, alejado en 54 del líder, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), reconoció que el comienzo de la temporada “ha sido un poquito difícil” y que están “lejos” de las prestaciones del equipo italiano, que ocupa los dos primeros puestos de la general, con el español Jorge Martín también en la segunda plaza.

“Como piloto, tengo que dar un paso adelante en el estilo de pilotaje, afrontar los problemas y aprovechar las bazas que tenemos”, destacó.

El ilerdense dijo que está satisfecho con la potencia y propulsión de su moto, pero no con la frenada ni en “cómo acometer la entrada” a las curvas, y apostó por “no perder la paciencia”. “Cuando mejoremos tendremos más oportunidades de exprimir” las prestaciones, añadió.

El triunfo del año pasado en Jerez “lo pude celebrar con la afición y no se puede pedir más”, aseguró, para añadir que en la zona de Nieto y Peluqui es “donde más se escucha” a los seguidores.

Álex Márquez confiesa el mal momento que atraviesa Ducati

También esta semana, en una entrevista concedida a la agencia EFE, Álex Márquez hico un balance muy autocrítico de este inicio de temporada: "Hay que ser honesto y de momento no hemos empezado en la dinámica de poder luchar por un campeonato, pero esto es muy largo. No es cómo empieza, es cómo acaba. Hay que seguir empujando. Es verdad que cuando te viene algo muy rodado como el año pasado es muy fácil seguir con la inercia. Este año hemos empezado mal y hay que, de alguna manera, empujar e insistir un poco más, pero son retos que me gustan e intentaremos darle la vuelta y poder luchar por posiciones como estábamos el año pasado".

Pese a ello, el piloto de Gresini sabe que tienen una gran oportunidad en Jerez: "No, al final siempre decía en pretemporada que después de cinco, seis o siete carreras nos podremos poner objetivos realistas. Tú puedes tener una idea pero ahí es cuando ves realmente dónde estás. Ahora entra en el factor Europa, circuitos un poquito más pequeños, más chiquititos, con un 'grip' diferente. Creo que no cambiará mucho la dinámica del campeonato, pero sí que creo que podemos estar más cerca. Tenemos un test el lunes en Jerez para probar cosas".

Un parón que le ha venido bien y un cumpleaños especial

Cuestionado por el tiempo que han estado sin competir, un mes, Álex ha reconocido que le ha servido de mucho: "A mí, personalmente, me ha venido bien para parar un poquito, entrenar, recargar energía, recargar pilas y poder dar la vuelta a la situación. Creo que no estamos tan lejos, tampoco tan cerca como nos gustaría. Creo que pequeños factores pueden cambiar mucho la historia y la esperanza es lo último que se pierde y hay que seguir creyendo hasta el final".

Álex Márquez, doble campeón del mundo de Moto 3 y Moto 2 y vigente subcampeón de MotoGP, ha cumplido esta semana 30 años. El pequeño de los hermanos de Cervera ha entrado en una nueva década donde espera que se cumpla su deseo: "Si lo digo no se va a cumplir (risas). Entonces, me lo guardo para mí, pero es algo bonito".