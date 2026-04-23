Los hermanos Márquez salvan a Pecco Bagnaia: "Esta vez estamos en el mismo barco"

Nadie se atreve a darles por muerto con tan solo tres carreras, pero lo cierto es que las cosas no han comenzado muy bien en Borgo Panigale. Y el italiano se ha acordado de lo que él ya venía anunciando la pasada temporada, cuando fue tan señalado por sus malos resultados

Se puede interpretar como un dardo en toda regla o como un pacto de alianza, según el cristal desde el que se mire. Pero de las declaraciones que ha hecho Pecco Bagnaia a su llegada a Jerez se extrae un mensaje claro: Ducati se está hundiendo y con los hermanos Márquez dentro. El piloto italiano ha llegado a uno de los trazados donde mejores resultados ha conseguido, pero viendo la trayectoria de la Ducati GP26 prefiere ser cauteloso.

De momento, marcha noveno en el Mundial con 25 puntos, por detrás de un Álex Márquez que tiene 28 y de Marc que cuenta con 45 en su casilleros. Y los tres pilotan la misma máquina. Sin embargo, ninguno de ellos está contento con los resultados y los datos que están extrayendo de la moto esta temporada.

"Este fin de semana tiene buena pinta, como siempre; es un buen circuito, y llegar a Europa significa que la pista está lista nada más empezar, hay agarre, así que ya desde las primeras vueltas puedes centrarte en la puesta a punto. Eso siempre es bueno. Me encanta Jerez, y el público de aquí, así que solo intentaré disfrutar del fin de semana", ha subrayado en la rueda de prensa previa al Gran Premio de España.

"Como pilotos sabemos qué pedir a los ingenieros y dónde mejorar la moto, pero también es difícil para los ingenieros desarrollar algo que esté funcionando de una forma que no se esperaba. Sé claramente que Ducati empezó a trabajar mucho en la GP26, para adaptarla mejor a los estilos de pilotaje y ver si podemos dar un paso adelante aquí, en este circuito. Pero para mí el parón solo se trataba de entrenar duro. Y, sinceramente, tenía muchas ganas de volver a la pista, porque estaba un poco cansado de ir al gimnasio", ha recalcado el bicampeón del mundo.

Las críticas de Bagnaia a la moto

Y entre las mejoras que le haría a la moto, Pecco lo tiene claro: "Lo que queda claro a partir de los datos es que la moto se comporta de forma inesperada. La pérdida de agarre en el tren trasero es bastante grande durante la carrera del domingo; es extraño, porque durante el fin de semana, desde el viernes, das muchas vueltas con neumáticos usados y puedes mantener un ritmo muy constante. Y luego, en carrera, tras ocho vueltas, destrozo el neumático trasero. Así que es algo que tenemos que entender, y creo que empezaron a pensar en algo diferente para este fin de semana".

Y en este sentido, ha confirmado que los hermanos Márquez también están sufriendo lo que él ya anunció el año pasado: "El año pasado me costaba bastante, y él estaba en racha. Así que él estaba muy contento con la moto. Este año no parece que sea así, por lo que nuestros comentarios son más similares, también a los de Alex Márquez, que el año pasado estuvo muy fuerte y este año lo está pasando bastante mal. Así que ahora mismo estamos más o menos todos en el mismo barco. Por eso estamos trabajando juntos para mejorar".

Bagnaia ya no se fía de sus sensaciones

Cuestionado por sus expectativas en tierras españolas, Bagnaia ha sido tajante: "Siempre empiezo con optimismo. Empiezo pensando que es posible hacer una buena carrera, y luego descubro lo que hay tras dos curvas. Así que es así, pero siempre intento dar el máximo. Es un poco difícil tener que adaptar el estilo de pilotaje durante una carrera, porque además, en el pasado, el domingo era mi mejor día, y ahora puedo ser más competitivo los sábados, con el depósito de combustible más pequeño. Ahora, con el grande me cuesta, así que es difícil entenderlo. Pero es lo que hay, y solo intento salir a pista y dar el máximo, adaptándome a la situación".