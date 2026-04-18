El primer ultimátum de Ducati con Marc Márquez llega en Jerez

Gigi Dall'Igna, director general del equipo italiano, ha confesado sus planes de cara al Gran Premio que se disputará dentro de una semana en tierras jerezanas. Es ahora o nunca

Queda mucho sí, esto sólo acaba de empezar, vale. Pero lo cierto es que pilotar con presión nunca es la mejor recomendación por muchos títulos que uno tenga en su palmarés. Porque luego vienen las caídas por arriesgar demasiado y Marc Márquez no está para muchas más en su carrera. Y 36 y 32 puntos sobre pilotos como Marco Bezzecchi o Jorge Martín, respectivamente, a estas alturas del campeonato comienzan a presagiar un panorama muy complicado este curso para el de Cervera.

Por eso, Ducati tiene claro que el cambio en su moto debe llegar esta semana. Ahora o nunca parece ser la idea que el jefe del equipo italiano tiene en su cabeza. Al menos, así lo ha confesado Gigi Dall'Igna antes del Gran Premio de Jerez. El director general del equipo ha hablado para la televisión italiana y ha sido muy tajante con sus previsiones para tierras españolas en el regreso a la competición.

"Espero que seamos capaces de mejorar la situación actual, seguramente deberemos trabajar en la moto para tratar de afinar la puesta a punto. Será importante Jerez, sobre todo el test del lunes donde tendremos la posibilidad de probar cosas nuevas, así que será un día en el que deberemos trabajar muy bien", explicó el ingeniero.

Di Giannantonio y Marc Márquez intercambian papeles al inicio

En la actualidad, el piloto del VR46 Fabio Di Giannantonio, cuarto en la clasificación, es su buque insignia esta temporada: "Fabio lo está haciendo muy bien. El pasado año tuvo mala suerte porque llegó al inicio de la temporada lesionado, un poco lo que le está pasando este año a Marc Márquez. Llegar lesionado significa saltarse los test de pretemporada y no estar en forma en el inicio de la temporada, todo más complicado. Este año, con todas las estrellas alineadas lo está haciendo muy bien, Fabio es un piloto que tiene mucho talento y creo que en esta fase de la temporada lo está demostrando, así que hay que aplaudirle".

Por otro lado, sobre el final de Pecco Bagnaia en Ducati también se ha pronunciado y le ha mandado un mensaje al italiano: "A Pecco le veo bien, lo está haciendo bien y hay que recordar que perdió una sprint (en Austin) que dominó claramente hasta la última vuelta. Honestamente le veo bien, tanto desde el punto de vista mental como físico, así que espero que sea capaz de demostrar todo su talento".

Gigi Dall'Igna habla sobre la lesión de Márquez

Que la GP26 no esté respondiendo como se esperaba puede tener una respuesta muy simple, como es la lesión en el hombro de Márquez. Muchos son los que piensan que si el catalán estuviera al cien por cien recuperado, nadie dudaría de la moto porque estarían otra vez arriba de la tabla. Y Dall'Igna se sincera sobre ello: "Creo que Marc Márquez se está recuperando bien, él llega de una lesión importante que le impidió disputar las cinco últimas carreras del pasado año". Cuando uno llega a la pretemporada con una lesión tan importante en el hombro, necesita un poco de tiempo para ponerlo todo en su sitio. Pero Marc es un campeón, seguramente uno de los mejores campeones de la historia de MotoGP, estoy convencido y confiado en que será capaz de hacer todo lo que necesita".

Y para Jerez prefiere no meterle presión al catalán, a quien rara vez se le da bien, y asumirla a él: "Nunca hago pronósticos, solo se que tengo que llegar a Jerez y hacerlo lo mejor posible, ese es el objetivo. Más que en la carrera pienso al test del lunes, donde creo que podremos encontrar las soluciones para volver al buen camino".