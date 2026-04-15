Álex Márquez agradece a Ducati el gesto de este año

El piloto catalán, quien el curso que viene correrá con otro equipo, ha desvelado que en Ducati, de momento, están tratándoles con el mismo cariño que si no se fueran a ir

Cuando queda todavía toda la temporada por delante, las grandes figuras de MotoGP han intentado firmar sus próximos acuerdos para 2027 bajo una clandestinidad absoluta, pero no lo han conseguido. Así, se han ido filtrando en estos meses atrás cada uno de los fichajes que ya se han producido y que están a falta de una oficialización que depende de la asociación de fabricantes del campeonato (MSMA), y MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG). Una vez que se pongan de acuerdo y firmen el marco comercial de los próximos cinco años todos podrían ser presentados con sus respectivos equipos.

Y uno de los que cambiará de equipo será Álex Márquez. Después de ver que su subcampeonato del año pasado no le ha servido de mucho en Ducati, el menor de los hermanos de Cervera ha tomado la decisión de marcharse a KTM, aprovechando la vacante que dejará el murciano Pedro Acosta, quien pasará a ser compañero de su hermano Marc en Ducati al marcharse Pecco Bagnaia a Aprilia.

Con cuatro temporadas vistiendo de celeste, tres triunfos y un subcampeonato (2025), Álex ha sido una figura clave para la fábrica de Ducati pilotando con Gresini. Sin ir más lejos, le han agradecido su labor concediéndole este año la última especificación de Desmosedici (GP26). Y con la misma moto que su hermano, por ahora, marcha octavo en la general con 28 puntos.

Y en una entrevista concedida a Motorsport.com ha dejado claro el piloto catalán que en Ducati tienen claro que hacer con los pilotos que se van: "Las fábricas pagan a sus pilotos hasta final de año, e intentan sacar el máximo partido de ellos, y de todo lo que pueden ofrecer. En ningún momento Ducati ha cambiado nada a partir de los rumores de mercado. Ducati sigue trabajando con los cuatro pilotos oficiales que tiene bajo contrato".

Por otro lado, ha comentado la diferencia que se observa en estos momentos entre Aprilia y Ducati: "En este momento, la Aprilia va mejor que la Ducati, porque ganan ellos. El año pasado estábamos por encima y no conseguían batirnos, pero este año Ducati se ha quedado un poquito estancada. Esperemos encontrar un punto de la temporada en el que podamos dar un paso adelante".

Hace un año, Álex Márquez lideraba la tabla

Cualquier tiempo pasado fue mejor es una de las frases hechas que se cumplen en la vida cotidiana. Y en el mundo del deporte casi todos los años. Y si no que se lo pregunten a Álex Márquez, quien hace un año estaba líder del campeonato, incluso por delante de su hermano Marc, tras haber firmado tres segundos puestos consecutivos en la sprint y la carrera de Tailandia, Argentina y Estados Unidos.