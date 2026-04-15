Pedro Acosta tiene fe en la Ducati de Marc Márquez

"Ducati sigue siendo muy competitiva con uno u otro piloto", afirma el piloto de KTM, quien califica de "incógnita" el rendimiento que pueda dar su moto ahora que el calendario llega a Europa

Que Aprilia es la mejor moto ahora mismo en MotoGP es una evidencia. O, al menos, es la más constante y eso se refleja en sus tres victorias en las carreras largas -todas de Marco Bezzecchi- y doblete de Austin. Lso análisis en este parón coinciden en que se le ve más fluida, sobre todo en la entrada a curva, y eso le permite adquirir ventaja. Pero, además, no es menos potente que las Ducati en las rectas, que es donde éstas sacaban ventaja en os años anteriores.

"En el momento de soltar el freno, Ducati me parece una moto que pierde velocidad en el paso por curva, cuando estás sin gas. Hay motos que, cuando las inclinas, no se frenan, tienen esa sensación de fluidez. Eso sí lo veo en la Aprilia" y no en Ducati, afirmaba en Moto.it el excampeón Luca Cadalora, quien avisaba que el problema viene de lejos y que a final de la pasada temporada "ya había señales” de que podía ocurrir esto, ya que, en ausencia de Marc Márquez, las Aprilia lo ganaron todo.

Esa misma sensación es la que tiene un Pedro Acosta que, en Speedweek, deja claro que, desde dentro, también se ve esa fluidez y constancia de as motos de Noale en carrera. "Aprilia ha dado con algo que permite que la moto gire mejor. En Austin fueron extremadamente constantes, sobre todo en el primer tramo, con todos esos cambios de dirección", afirma el piloto murciano que, aparte de Aprilia, sigue viendo a las Ducati por encima y no cree que todo vaya a ser cosa de una marca este año.

Pedro Acosta vio cómo su KTM fue muy bien en Tailandia, no tan bien en Brasil, donde los otros tres pilotos de su marca fueron los tres últimos en la Clasificación, y cómo resurgió en Austin, donde incluso Enea Bastianini estuvo peleando en los primeros puestos. "El tiempo lo dirá. Ahora cada carrera es una incógnita. Fuera de Europa, la moto ha funcionado bastante bien y hemos podido seguir más o menos a Aprilia y Ducati en configuración de carrera. Pero no tenemos mucho más en la recámara para ganarles", reconoce el Tiburón de Mazarrón.

Acosta ve a Aprilia y a Ducati al mismo nivel

El piloto murciano sabe que van a límite para lograr los resultados que están consiguiendo y que puede "cometer errores" en "una fase en la que intentas seguir a los chicos de Aprilia, mientras que Ducati sigue siendo muy competitiva con uno u otro piloto".

"Las Aprilia y las Ducati funcionan bien en todos los circuitos, independientemente de si se trata de una pista de ‘stop&go’. Por eso, Jerez será para nosotros la próxima incógnita. Sabemos que, por el momento, Aprilia y Ducati aún están un paso por delante de nosotros o quizá dos. De momento, intentamos estar entre los cinco primeros en cada carrera", afirma el líder de KTM, que actualmente ocupa el tercer puesto en el Mundial y fue también tercero en la última cita celebrada en Austin.

Lo que tiene claro es que no puede hacerlo solo y que ver el crecimiento de compañeros como enea Bastianini con a KTM, como ocurrió en el último gran premio, puede ser clave para la evolución de su moto. "Era importante que Enea Bastianini diera un paso adelante el fin de semana de Austin. Eso fue importante para él, para la marca y también para mí", reconoce un Pedro Acosta que reclama la 'ayuda' de sus compañeros: "Eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos una configuración básica que todos podamos utilizar".