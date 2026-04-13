"Quizá Marc Márquez ha podido ocultarlo durante mucho tiempo"

Desde fuera también apuntan a lo que Davide Tardozzi sacó a la luz, que el piloto español está enmascarando los verdaderos problemas de Ducati

"Ya no somos la moto dominante. No podemos esperar que el talento de Márquez nos solucione siempre la papeleta", señalaba el team manager de Ducati, Davide Tardozzi, tras el Gran Premio de Brasil de MotoGP, donde por segunda carrera consecutiva en este arranque de temporada se habían impuesto las Aprilia.

La superioridad mostrada por las motos de Noale, comandadas por Marco Bezzecchi y Jorge Martín, en el circuito de Austin y el hecho de que ninguna Ducati acabara en el podio -el tercero fue Pedro Acosta- confirmó esta tendencia y ha hecho que las críticas arrecien hacia una marca que ha dominado con mano de hierro en MotoGP en la etapa posterior a la pandemia.

Los diferentes analistas confirman que a Aprilia se le ve más fácil de conducir y más rápida en curva, y se aprecia claramente que ya las Ducati tampoco dominan en las rectas como antes. Pese a todo, Marc Márquez ha logrado ganar un sprint y ser segundo en otro, porque tuvo que ceder su plaza en la pelea con Pedro Acosta.

Como avisaba Tardozzi, el talento del de Cervera es el que está salvando a la marca y ya el pasado año, cuando se lesionó y estuvo de baja, las Ducati bajaron su rendimiento y fue cuando Bezzecchi empezó a ganar de forma consistente.

Lüthi cree que la alarma de Ducati es real

“Este cambio se estaba gestando desde hace tiempo y quizás Marc pudo ocultarlo durante mucho tiempo”, asegura Thomas Lüthi en Motorsport Magazin, quien apunta a la preocupación de Gigi Dall'Igna en los últimos grandes premios y a las dudas que existen ahora mismo en Ducati. “Querían estar a la vanguardia con todos sus pilotos y ahora mismo no lo están consiguiendo. Ahora, sin duda, las alarmas han sonado en Ducati”, añade.

El suizo cree que tal es la diferencia que ni siquiera Márquez pudo 'taparlo' en esta ocasión. “Creo que Marc se salió con la suya durante mucho tiempo, pero ni siquiera él pudo hacerlo en Austin”, reconocía.

Las diferencias entre Aprilia y Ducati, evidentes

El excampeón del mundo también destacaba las diferencias que, desde fuera, apreciaba en el crecimiento de las Aprilia sobre las Ducati. En este sentido, coincidía con los demás en que el paso por curva ha sido clave y es lo que está marcado la diferencia. “Es el manejo de la moto. El giro funciona de maravilla. Y, por supuesto, es el equilibrio del conjunto. (...) No depende solo de la aerodinámica o de la electrónica; es una combinación de factores”, confirmaba Luthi.

A la espera de que, la próxima semana, se retome el Mundial de MotoGP en Jerez de la Frontera, Ducati está tratando de aprovechar este parón para adelantar. Y Marc Márquez para mejorar su estado físico, algo mermado en las tres primeras carreras del campeonato.