Marc Márquez deja sin excusas a Ducati, ¿divorcio a la vista?

El piloto catalán ha llegado a tierras jerezanas con ganas de guerra y ha dejado claro que su físico ya no será un problema y que desea que miren sus resultados desde otro punto de vista

Aunque el futuro de Marc Márquez no peligra en Ducati para el próximo curso, cosas más raras se han dado en el mundo del motor. El ilerdense ha llegado a Jerez con muchas ganas de reivindicarse, pero también le ha puesto las pilas a su equipo para que ayuden entre ambos. No espera ganar el Gran Premio de España, pero sí hacer un buen papel e ir recortándole distancia a la cabeza de un Mundial que lidera Aprilia con sus dos motos, Bezzecchi y Jorge Martín.

Así, lo primero que ha hecho el de Cervera es acabar con el debate de su físico y de sus lesiones nada más aterrizar en tierras gaditanas. Cuestionado por ello, el catalán ha zanjado el asunto así: "Hemos tenido tres semanas en casa completas, y eso creo que me ha venido bien para intentar dar otro pasito más en mi recuperación. Puedo decir que estoy a un óptimo nivel para competir al máximo. Lo veremos durante este fin de semana, pero ya físicamente creo que he llegado a un nivel aceptable como para que ya no se hable más del físico, sino del rendimiento en pista. Eso quizás no significa ir más rápido o menos, conseguir más puntos o menos, que espero que sí, pero al menos que suponga que disfrute más encima de la moto, porque con molestias y dolor no se disfruta". O lo que es lo mismo, si obtiene malos resultados será por la moto o por su pilotaje.

No obstante, el nueve veces campeón del mundo es realista con el momento que atraviesa en el campeonato: "Yo no estoy en la posición de parar a Bezzecchi, sino que creo que, por ejemplo, Jorge Martín está más en esa posición. Yo no he hecho ni un podio en domingo este año, entonces con eso no puedes optar ahora a ganar una carrera. Intentaremos construir bien el fin de semana. Hemos visto con Bezzechi, que ha liderado todas las vueltas, a unas Aprilia que están yendo muy rápido, pero a ver si poco a poco podemos dar pasitos y estar más cerca de ellos. Este será el objetivo".

Marc Márquez, encantado de competir en Jerez una vez más

El piloto de Ducati regresa a un trazado donde en los últimos años no ha obtenido los mejores registros, aunque también guarda en él algunos buenos recuerdos antes de su grave lesión en 2020: "Evidentemente, a cualquier piloto español que le preguntes le gusta Jerez, le gusta el ambiente, y el sueño es estar en el podio, sea en la sprint o en la carrera larga. No pido ganar porque no hemos mostrado el nivel para ganar en estas primeras carreras, así que primero se tiene que construir un podio, y luchar para conseguir los máximos puntos durante el fin de semana".

Por otro lado y respecto al test oficial que realizarán el próximo lunes, Marc Márquez ha sido sincero y ha desvelado el ambiente que se vive en este tipo de ensayos: "Esto es como siempre, el piloto espera un as de la manga de los ingenieros, y los ingenieros esperan un as de la manga del piloto. Entonces, a ver si los dos podemos ayudarnos mutuamente".

Marc Márquez se ve lejos del título

Aunque sólo se han disputado tres paradas del calendario, Márquez sabe por experiencia que 36 puntos son muchos para firmar una remontada. Y más viendo el estado del actual líder: "Bueno, estamos lejos de momento, estamos a 36 puntos en tres carreras. La ventaja que han cogido es grande, pero aún quedan muchas por delante. El tema está en que Bezzecchi ha liderado todas las vueltas de todas las carreras los domingos, y esto es lo más preocupante, así que intentaremos parar al favorito, que para el título ahora mismo son las Aprilia con Bezzecchi y Martín".

Por último, ha vuelto a responder en el Media Day del Gran Premio de España sobre su estado físico: "Ahora, han pasado los seis meses y justo es cuando me estoy encontrando mejor, cuando estoy notando más cambios en el gimnasio. También espero notarlos en pista, pero bueno, lo he dicho muchas veces, en la carrera deportiva de un deportista se tiene que valorar todo, y yo desde el 2020 he pasado lo que he pasado. A partir de ahí tengo que ir adaptándome y sobreviviendo a las nuevas situaciones y condiciones que me encuentro".