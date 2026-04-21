Marc Márquez recibe otro revés inesperado esta temporada

El de Cervera se ha vuelto a quedar a las puertas de un galardón que le hacía especialmente ilusión. Finalmente, Carlos Alcaraz ha recogido el título a 'Deportista del año' concedido por los Premios Laureus

Marc Márquez se ha quedado otro año con la miel en los labios.IMAGO

Motivos tenían todos para serlo, pero por trayectoria y por volver a renacer de sus cenizas debieron dárselo a él. Y Marc Márquez teme retirarse sin este galardón que tanta ilusión le hace tener en sus vitrinas.

Pese a su hazaña de conquistar su noveno título mundial en las filas de Ducati, los Premios Laureus han vuelto a darle la espalda al piloto catalán por segundo año consecutivo.

Considerado como 'los Oscars del deporte', este pasado lunes se ha celebrado en Madrid una nueva gala en la que Carlos Alcaraz ha sido el verdadero protagonista y Marc Márquez el gran olvidado.

El tenista murciano fue distinguido con el premio Laureus al mejor deportista del año, después de conquistar ocho títulos en 2025, entre ellos Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, y de terminar el año pasado como número uno del mundo.

El de El Palmar, a sus 22 años, obtiene así su segundo Laureus, ya que en 2023 logró el de deportista revelación.

Los nominados a 'Deportista del año'

Eran muchos los nominados en esta categoría. Desde Duplantis, vencedor el año pasado, a otros candidatos como el tenista italiano Jannik Sinner, el también mencionado Marc Márquez, el futbolista francés Ousmane Dembélé, último Balón de Oro, y el ciclista esloveno Tadej Pogacar, triple campeón del Tour de Francia.

El jurado, finalmente, se decantó por el actual número dos del mundo. Ganador de 26 títulos ATP, Alcaraz conquistó 8 torneos el año pasado: Tokio, Estados Unidos, Cincinnati, Queens, Roland Garros, Roma, Montecarlo y Rotterdam, con un total de 71 victorias y 9 derrotas. Este año ganó en Australia y en Doha.

Marc Márquez se lleva un revés inesperado

Desde que se proclamó campeón de MotoGP 2025 matemáticamente, a Marc Márquez le está costando recuperar la sonrisa. Y es que desde su accidente en Mandalika el pasado mes de octubra tras ser embestido por Marco Bezzecchi, todo se le está haciendo bola al de Cervera.

Algún que otro susto y una moto que parece haberse quedado algo atrás respecto a otras como Aprilia, han puesto en peligro su corona a las primeras de cambio. Y, ahora, encima, no le han reconocido una temporada digna para el recuerdo.

Y tal y como confesaba hace unos días, este premio Laureus le hacía especial ilusión: "Es el galardón al que un deportista más no puede aspirar. Simplemente, estar nominado al premio importante, deportista del año... Creo que el motociclismo nunca había llegado hasta ahí. Estar nominado con atletas que han marcado el 2025 en todos los deportes es un orgullo. Aunque en MotoGP nos sintamos grandes, somos pequeños. Le pasa a todos los deportes, menos fútbol, tenis, que son grandes en todo el mundo".

Lando Norris sí fue reconocido

Mientras tanto, la Fórmula 1 sí fue de alguna forma reconocida en esta gala, ya que aunque McLaren no fue premiada, el vigente campeón del mundo, Lando Norris, sí recibió el título de 'mejor irrupción de un deportista en 2025'.

El piloto británico estaba nominado junto al futbolista francés Désiré Doué, el tenista brasileño Joao Fonseca, el baloncestista canadiense Shai Gilgeous-Alexander, el jugador de dardos inglés Luke Littler y la nadadora china Zidi Yu. Y, finalmente, se impuso el piloto de McLaren.

Por contra, la escudería de Woking nominada a mejor equipo del pasado año, frente a la selección inglesa de fútbol femenino (vigente campeona de Europa), la selección de Europa de la Ryder Cup de golf, la selección de India de cricket femenino, los Oklahoma City Thunder, ganadores más recientes de la NBA, y el PSG, campeón de todo en Francia en 2025 y también de la Champions League, de la Supercopa de Europa y de la Intercontinental, se quedó sin premio. En esta categoría, el PSG de Luis Enrique fue condecorado por su sextete de títulos.