Cole Palmer 'aprueba' el fichaje de Xabi Alonso por el Chelsea: "Estamos deseando empezar con él"

Xabi Alonso ya causa furor en Londres: el tolosarra aterriza en la Premier League tras su fallida etapa en el Real Madrid y despierta ilusión en un vestuario que ya le abre la puerta, con Cole Palmer como voz principal: "Es un entrenador de primera"

La llegada de Xabi Alonso a la Premier League ha provocado diferentes tipos de opiniones sobre el futuro del Chelsea desde la próxima temporada. El tolosarra, que no pudo triunfar en el Real Madrid y fue destituido a mitad de campaña, afrontará una nueva etapa en la liga de Inglaterra.

Además, a la espera de que Xabi Alonso se empiece a hacer cargo oficialmente del vestuario del Chelsea, ya hay jugadores de la plantilla que le han querido dar la bienvenida públicamente. Uno de ellos ha sido Cole Palmer, deseoso de empezar con el extécnico del Real Madrid, ha compartido sus sensaciones tras el anuncio del tolosarra como nuevo dueño del banquillo londinense.

Cole Palmer le da la bienvenida a Xabi Alonso: "Estamos entusiasmados con él"

De esta manera, Cole Palmer, en la previa del Chelsea - Tottenham de Premier League, aprovechó para hablar, en Sky Sports, de la llegada de Xabi Alonso. El extremo inglés apuntó que "estamos todos entusiasmados. Es un entrenador de primera, así que estamos deseando empezar con él"

Por otro lado, Cole Palmer habló sobre si las últimas jornadas de la Premier League son importantes de cara al futuro con Xabi Alonso: "No debería ser la motivación principal, pero todos quieren impresionar al nuevo entrenador que llega". Cabe destacar que el Chelsea ha vencido al Tottenham hoy martes, por lo que se colocan en la octava posición, que da acceso a UEFA Conference League, con 52 puntos, empatado con el Brentford.

Sturridge se rinde a Xabi Alonso: "Es el técnico que puede devolver al Chelsea a la gloria"

Además, junto con Cole Palmer se encontraba Daniel Sturridge. El inglés, que defendió la camiseta del Chelsea en dos temporadas, apuntó las claves de la estancia de Xabi Alonso en el banquillo londinense: "Se trata de darle, como mínimo, dos temporadas completas. Tiene una pretemporada con los chicos, se conocen, se crea la química y se establece el sistema. La primera temporada, sin competición europea, ayudará".

En este sentido, Sturridge dejó clara su postura con el fichaje de Xabi Alonso por el Chelsea: "Creo que Xabi es el tipo que puede llevarlos de nuevo a la gloria". El exentrenador del Real Madrid llega dispuesto a dar un golpe sobre la mesa y a demostrar el entrenador que Europa conoció en el Bayer Leverkusen, cuando dejó atrás el Bayern de Múnich para proclamarse campeón de la Bundesliga, antes de firmar por la entidad merengue.

El Chelsea busca estabilidad: Xabi Alonso aterriza para reconstruir un proyecto roto y pelear por Europa

Además, el Chelsea buscará una estabilidad que no pudo tener con Enzo Maresca, destituido el 1 de enero de este año. La misma que tampoco encontró con Liam Rosenior en el banquillo, siendo un año agitado en la dirección deportiva y con constantes cambios la parte deportiva. En esta recta final de temporada, los de McFarlane han salido victoriosos en dos encuentros, pero perdieron la final de la FA Cup del pasado sábado ante el Manchester City.

Xabi Alonso llegará a un equipo que podría disputar Conference League la próxima temporada, sin la presión mediática que tiene un club como el Real Madrid. Además, otro obstáculo en la etapa del tolosarra en el conjunto blanco fue el Mundial de Clubes, que le impidió a la plantilla tener pretemporada. El exfutbolista tendrá parte de su plantilla a disposición, los que no sean convocados con sus respectivas selecciones para el Mundial de 2026.

El Chelsea se aferra a Xabi Alonso: el campeón del Mundial de Clubes recibe al técnico llamado a relanzar Stamford Bridge

Precisamente, el Chelsea fue el ganador del Mundial de Clubes del verano de 2025, derrotando al PSG de Luis Enrique con un contundente 3-0. Xabi Alonso llega preparado a la Premier Legaue tras su etapa en el Bayer Leverkusen y el Real Madrid para demostrar la confianza que ha depositado la dirección deportiva en su figura.

Además, el hecho de que jugadores claves como Cole Parmer le den la bienvenida de esa manera es un punto a favor del tolosarra a pocas semanas de ponerse manos a la obra en los despachos de Stamford Bridge.