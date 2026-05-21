Los 26 convocados de Noruega para el Mundial: Haaland y Sorloth son la gran amenaza

El combinado noruego ha ofrecido este jueves la lista para la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Destacan el delantero del Manchester City y el del Atlético de Madrid además de Nyland, el guardameta del Sevilla

Siguen desvelándose listas de citados para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Este jueves fue el turno de una de las selecciones de las que se espera mucho por el nivel de alguno de sus jugadores pero de la que no hay que olvidar que vuelven a una cita mundialista 28 años después: Noruega.

La Noruega del seleccionador Stale Solbakken ofreció este jueves la lista de convocados de 26 futbolistas que estarán presentes en el Mundial que se disputará el próximo verano en tres sedes. Entre los nombres más destacados de esta lista está el del delantero del Manchester City, Erling Haaland y el ariete del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth. En representación de LaLiga EA Sports también estará el guardameta del Sevilla, Nyland.

Haaland y Sorloth, la gran amenaza de Noruega en el Mundial

Noruega regresará al Mundial después de que su última cita fuese en Francia en 1998. En ese Mundial, los noruegos quedaron eliminados en octavos de final y este próximo verano, de la mano de un Haaland que será la estrella de la selección vikinga, buscará llegar aún más lejos y porqué no, ser una de las sorpresas de la cita mundialista.

Haaland ha sumado esta temporada un total de 38 goles con el Manchester City esta temporada. Estos números se suman a los de 20 de Sorloth con el Atlético de Madrid y los 10 de Larsen entre Crystal Palace y Wolves. Estos tres nombres son la nómina de delanteros de una Noruega que tendrá que demostrar sobre el césped su potencial ofensivo.

Dos posibles campeones de Europa en la lista de Noruega

En la Selección de Noruega hay dos jugadores que podrían llegar a la cita mundialista con un título europeo bajo el brazo. El primero sería el anteriormente citado Larsen, con pasado en el Celta de Vigo y que el próximo 27 de mayo tratará de evitar que el Rayo Vallecano se alce con el título de la Conference League. Otro viejo conocido de LaLiga como Odegaard y que ahora milita en el Arsenal, buscará levantar la Champions League frente al PSG de Luis Enrique.

Lista completa de Noruega para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México

La lista completa de Noruega la conforman los siguientes nombres.