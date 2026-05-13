Rafa Yuste advierte a Florentino: "Ahora viene Laporta... la que se avecina"

El presidente en funciones del Barça lanzó una seria advertencia al mandamás blanco por sus explosivas declaraciones a colación del 'caso Negreira', calificando sus palabras como "patéticas y llenas de falsedades"

El FC Barcelona no tiene ni la más mínima intención de pasar por alto las explosivas acusaciones de Florentino Pérez con sus durísimas referencias al denominado 'caso Negreira'. La primera respuesta la ha pronunciado Rafa Yuste, presidente en funciones y portavoz del club, en la previa del partido del Barça contra el Alavés.

El mandatario azulgrana no esquivó la polémica a su llegada a la comida de directivas en Vitoria. Con tono contundente, Yuste reaccionó a las palabras del presidente del Real Madrid, dejando un par de frases que marcan el clima de máxima tensión que se respira entre las dos instituciones.

Valoración de las acusaciones de Florentino

"Patéticas y llenas de falsedades. Es de una total falsedad porque esto no es así, objetivamente hablando. Él sabrá. Nosotros nos vamos a defender, nos debemos a la afición y por encima de todos está el club. Y al club no lo toca nadie. Está en manos del departamento jurídico, las líneas rojas no se pueden pasar nunca y este hombre ya las pasó", comentó la mano derecha de Laporta, elevando el tono en una batalla dialéctica que, a buen seguro, irá a mayores.

"Ya lo anunciamos en un comunicado. Está desde ayer en manos del departamento legal, cuando sepamos más os lo haremos saber, pero desde aquí quiero decir una cosa: esta maniobra del señor Florentino Pérez para encubrir un desastre deportivo que se está produciendo desde hace dos años no le llevará a ningún sitio. No vale otra vez con Negreira cuando nosotros hemos ganado dos ligas con un equipo de la Masía y jugadores de fuera también, cuando les estamos ganando con 14 puntos de diferencia en un año y, por tanto, quiero decir que esto es una cortina de humo clarísima para intentar justificar una mala gestión deportiva", comentó Yuste ante las cámaras.

Las declaraciones no quedaron ahí. El dirigente azulgrana quiso subrayar que el club ya está activando su respuesta en el plano legal y que no piensa dejar pasar lo que considera una ofensiva directa contra la entidad barcelonista. En este sentido, Yuste dejó incluso una afirmación que suena a contraataque inminente por parte del Barça, apelando al regreso de Joan Laporta a la presidencia del club a partir del 1 de julio. "Le aviso, como aquella serie, ahora viene Laporta... la que se avecina", lanzó.

Joan Laporta evita hacer declaraciones por ahora

Por el momento, Joan Laporta ha evitado hacer declaraciones directas, al menos así fue a su llegada al encuentro institucional con el Alavés, aunque no pudo ocultar una reacción contrariada al ser preguntado por las palabras de Florentino Pérez.

Su silencio contrasta con la intensidad verbal de su número dos, aunque desde el club ya no tienen ni la más mínima intención de rebajar la tensión entre ambas entidades. Ahora bien, y a expensas de una nueva intervención televisiva de Florentino, el presidente electo del FC Barcelona se limitó a participar en el encuentro institucional con peñistas del País Vasco, dejando a un lado por ahora la batalla.

El Real Madrid eleva el 'caso Negreira' a la UEFA

La rueda de prensa del presidente madridista tuvo un punto de indignación importante al sacar a colación nuevamente el 'caso Negreira', uno de los ejes centrales de su discurso, anunciando además la preparación de un extenso dossier para remitir a la UEFA. "Estamos preparando un dossier importante, de 500 páginas, que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que meta mano y resuelva un caso por el bien del fútbol mundial", afirmó Florentino, en una intervención que sirvió para elevar la confrontación institucional a niveles europeos.

El dirigente madridista fue más allá al asegurar que el club blanco se siente perjudicado históricamente, insistiendo en un relato que ha encendido la respuesta del entorno culé. "Yo llevo aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podrían ser siete más por las que nos han robado. Hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado esta temporada", aseguró ante el estupor generalizado.

"Hace tres años nos enteramos del 'caso Negreira'. Es el mayor escándalo de la historia. Ha durado dos décadas, pero es que esta tercera son los mismos árbitros. Presentaremos un dosier importante a la UEFA para que ataje de raíz esto y lo resuelva por el bien del fútbol mundial", añadió el mandamás blanco.

A expensas de las acciones legales que están aún por oficializarse, en el Barça existe un clima de crispación creciente con estas declaraciones y no esconden una sensación manifiesta de que Florentino ha sobrepasado todos los límites.