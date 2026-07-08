La cantera del Betis sigue exportando talento: ahora a Grecia y Primera RFEF

Siguen produciéndose salidas en el Betis Deportivo a equipos de superior categoría. Los últimos en hacer las maletas son Álex Pérez y Rubén Richarte, que ya se habían marchado cedidos el pasado verano

El Betis Deportivo competirá en Segunda RFEF en la 26/27, después de que el Europa haya dado marcha atrás en su amenaza de renunciar a la plaza y solo haya consultado a sus socios en qué campo jugar la próxima temporada ante la imposibilidad de hacerlo en su propio estadio. De ese modo, la planificación en el filial verdiblanco sigue su curso sin esperar ya la sorpresa de un ascenso antes de que ruede el balón, llevándose a cabo la reestructuración de una plantilla que ya han abandonado varios jugadores.

Pese al descenso de categoría, son muchos los jóvenes talentos que están en la órbita del primer equipo y varios más los que están en el radar de equipos de superior categoría. Es lo que sucede por ejemplo con Borja Alonso, tentado por el Real Zaragoza para el proyecto de intentar volver a Segunda división, si bien de momento ha viajado a Alemania para trabajar a las órdenes de Manuel Pellegrini.

Bladi a Países Bajos, Elyaz Zidane a Francia, Carlos Reina a Portugal...

Quienes sí han hecho las maletas son el lateral zurdo francés Darling Bladi, que también estaba en la órbita del conjunto maño (así como del Burgos y el Andorra) y ha sido traspasado finalmente al Herenveen de Países Bajos. En su caso se ha obtenido una ganancia y aún podría seguir dejando réditos en el futuro, al conservar el 15% sobre la plusvalía de una nueva venta. Una maniobra similar a la realizada con la marcha de Dani Pérez al Valladolid (el club bético retiene el 20% de su pase y posee una opción de recompra).

No ha sucedido lo mismo, en cambio, con los jugadores que han acabado contrato. Así, la entidad verdiblanca confirmó la marcha de Carlos Reina, que ha firmado por el Torreense de la segunda de Portugal, que disputará competiciones europeas; el meta Germán García o el centrocampista Ginés Sorroche, que negocia su incorporación al filial del Getafe. A ellos se ha sumado esta semana Elyaz Zidane, que se ha comprometido con el Red Star de París, de la Ligue 2 francesa.

Álex Pérez firma por el Kamalata FC tras esfumarse la opción de negocio

A quien sí le quedaba un año de contrato es al central Álex Pérez, que había regresado de su segunda cesión consecutiva en Italia, donde ha pasado por las filas del Inter de Milán, primero, y el Torino, esta última campaña. Las lesiones, sin embargo, han lastrado la proyección de un futbolista en quien se tenían depositadas muchas esperanzas, pudiendo jugar apenas cinco encuentros con el conjunto 'neroazzurro', que no ejerció la opción de compra de 700.000 euros, y otros nueve choques con el cuadro turinés, que también rechazó adquirirlo por 200.000 euros.

El zaguero de origen mozambiqueño arribó a la cantera verdiblanca en 2022, procedente del Rayo Vallecano, y tras sola una temporada en el Juvenil A fue llamado a filas por Manuel Pellegrini al verano siguiente para participar en la pretemporada con el primer equipo. Casi al mismo tiempo, además, fue convocado por la selección española sub 18, dando el salto en la 23/24 al filial heliopolitano, con el que disputó 7 partidos, con un gol incluido, antes de sufrir una lesión muscular en el mes de marzo que le hizo perderse el resto de la temporada. Pero su progresión no ha sido la esperada.

Coincidirá con el ex bético Julio Alonso

Pese a ello, tras anunciarse su desvinculación del Real Betis el pasado lunes, deseándolo "suerte en el futuro", Álex Pérez no ha tardado en encontrar destino, comprometiéndose con el Kalamata FC, recién ascendido a la máxima categoría de Grecia. "Te deseamos salud y éxitos con nuestro equipo", expresó el conjunto heleno al anunciar su fichaje. Allí, además coincidirá con otro ex canterano bético como el lateral zurdo Julio Alonso, que ha llegado también este verano procedente del Huesca, tras pasar también por Albacete y Mirandés.

Rubén Richarte seguirá en primera RFEF: del Arenteiro al Cartagena

Quien también se ha despedido del Real Betis, en su caso para seguir en Primera RFEF, es Rubén Richarte, que el pasado verano se marchó cedido al Arenteiro, de la misma categoría, y fue repescado en enero tras perder protagonismo en el conjunto gallego, con el que disputó 12 partidos y firmó dos asistencias. De vuelta a la disciplina verdiblanca, donde destacó en el Juvenil de División de Honor con ocho goles en 28 partidos en la 24/25, el extremo de 19 años no fue citado en ningún encuentro con el filial, optándose por una salida que le ha llevado a firmar por una temporada con el Cartagena.

El club murciano lo ha anunciado como un futbolista que destaca “por su velocidad, capacidad de desborde y uno contra uno”, así como por su “versatilidad” para jugar en cualquier posición del ataque, añadiendo que se trata de “una apuesta de futuro”. Antes de aterrizar en el conjunto verdiblanco hace dos años, había brillado en la cantera del San Fernando.