Quique Setién comenta cuál será el destino de Eder Sarabia en Primera División

El técnico cántabro, actualmente sin equipo, se ha mojado sobre la posibilidad de que el entrenador del Elche dé un nuevo salto en su carrera en los banquillos

Eder Sarabia cada vez está cogiendo mejor cartel en Primera División. Su buen arranque con el Elche esta temporada le ha hecho coleccionar tantos elogios que incluso, algunos, le ven ya sentado en el banquillo de un histórico como es el Athletic Club.

Y para comentar el futuro del técnico vasco nadie mejor que Quique Setién, que fue quien le dio la oportunidad de ser su segundo y quien le hizo salir del anonimato en los banquillos. Su dupla con él en Las Palmas, Real Betis y FC Barcelona le hicieron, a la postre, ganarse un hueco en la elite como primer entrenador. Tras desligarse del cántabro, militaría en el Andorra, equipo al que sacó de Segunda B y dirigió en Segunda División. En la Categoría de Plata cogería al Elche para ascenderlo el año pasado y, ahora, luchar por una permanencia que se le ha complicado en las últimas jornadas.

Pese a ello, Setién lo tiene muy claro y así lo ha contado en una entrevista en el diario As con motivo de la visita del Elche a San Mamés: "Lo conozco desde que era bien pequeño. Cuando yo jugué con su padre, Manu, en el Logroñés ya había nacido y no sé ahora mismo no te podía decir los años que tenía, pero no más de diez, seguramente. Fue creciendo y era monitor en mi Campus, en Santander, y luego hablamos muchísimo, me gustaba ver al juvenil del Villarreal que él llevaba. Y cuando salió del Villarreal le dije que en Lugo estaba con la gente del club, pero que cuando saliera, podíamos trabajar juntos".

En este mismo sentido, ha comentado cómo empezó la relación profesional de ambos: "Sí, él me daba su opinión y ya se veía que tenía las ideas futbolísticas que a mí también me han gustado y he seguido siempre. Nuestro mercado era la Segunda División, que es lo que estábamos analizando, y nos surgió esa oportunidad de Las Palmas en Primera, que también era la primera oportunidad para ambos en la categoría. Enseguida encajamos muy bien".

Para Eder su padre Manu es su espejo, pero Setién es quien le dio la oportunidad: "Él ya tenía muchos conocimientos. Cuando empezó conmigo era un chaval ya adelantado. Porque yo tengo que reconocer que aprendí muchas cosas con él, matices que uno a veces no contempla, igual que él ha hecho conmigo. La edad no importa, aunque es verdad que lo que aún debes adquirir es la experiencia. Él venía de una etapa no profesional a este nivel y yo llevaba ya unos cuantos años, Y esto siempre ayuda. Igual que el estar en un vestuario profesional de manera permanente ayuda".

Sobre su papel en el Elche, tampoco duda: "Yo simplemente con ver jugar a sus equipos y hacer una valoración sensata... El fútbol a veces no te da todo lo que te mereces y otras veces sí. En el fútbol español, todo el mundo sabe ya quién es Eder, cómo juegan sus equipos y la identidad que tienen. Y esto es algo que lo va a seguir desarrollando de aquí al futuro. Le queda mucho por delante.

En cuanto a su regreso a San Mamés, confiesa Setién que su discípulo vivirá algo muy emotivo: "Él es profesional, pero su equipo de siempre es el Athletic, el de los sentimientos profundos como para mí fue el Racing y fui muchas veces a jugar contra él. Pero tú te debes al equipo que te paga y en el que estás. Tienes un compromiso por mucho que el Athletic sea el rival, que el partido tenga un contenido especial. Eso en Bilbao y en cualquier sitio supongo que se entiende".

Y sobre la posibilidad de verle en el banquillo del Athletic relevando a Ernesto Valverde tampoco se ha mordido la lengua: "Pues a mí me gustaría mucho porque yo creo que tiene capacidad para poder hacerlo. No sé cuándo será el momento, pero sin duda Eder está destinado a dirigir al Athletic, como estoy seguro que dirigirá a algún grande, porque tiene un nivel muy alto y personalidad. Y luego yo sé que tiene una relación extraordinaria con los jugadores y genera un clima ideal en el vestuario. Conocimiento no le falta, la inmensa mayoría enseguida lo capta y suele trabajar a gusto y en general suelen dar lo mejor de sí".