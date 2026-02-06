El Comité de Apelación responde a la Real Sociedad por Brais Méndez

El club txuri-urdin presentí un recurso ante este organismo después de que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionara al centrocampista gallego con dos partidos de LaLiga sin jugar por la expulsión que vio en el encuentro liguero contra el Athletic Club

La Real Sociedad ya conoce la resolución del Comité de Apelación por el recuso que presentó contra la sanción de dos partidos de LaLiga sin jugar con el que fue castigado Brais Méndez por la expulsión que vio en el partido contra el Athletic Club. Este organismo no ha aceptado las reclamaciones del club txuri-urdin que aún tiene la una última vía para dejar en suspenso la sanción aunque las opciones son muy escasas.

La Real Sociedad ya sabe que el Comité de Apelación no ha atendido a razones ya ha mantenido la sanción de dos partidos sin jugar en LaLiga a Brais Méndez. Un castigo que fue anunciado por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el cual no tuvo piedad con el centrocampista gallego que fue expulsado por darle un manotazo en la cara a Aitor Paredes, central del Athletic Club.

El Comité de Disciplina de la RFEF fundamentó la sanción de dos partidos a Brais Méndez de la siguiente forma: "Por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD (artículo 130.2)".

De este modo, Brais Méndez, en principio, se perderá los dos próximos partidos de LaLiga que la Real Sociedad va a disputar contra el Elche CF y el Real Madrid. De hecho, el centrocampista gallego no ha entrado en la convocatoria que ha facilitado este viernes su entrenador, Pellegrino Matarazzo, para el encuentro liguero que la Real Sociedad juega este sábado contra el Elche CF.

La Real Sociedad puede acudir a una última vía para intentar dejar en suspenso la sanción a Brais Méndez, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

La Real Sociedad puede aún dejar en suspenso la sanción a Brais Méndez si el TAD acepta sus alegaciones

La Real Sociedad tiene una última opción para dejar en suspenso la sanción de dos partidos de LaLiga sin jugar a Brais Méndez. El club txuri-urdin puede acudir al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) el cual resolvería si acepta sus alegaciones o no. En todo caso, tal y como informa Mundo Deportivo, las opciones de que la Real Sociedad tenga éxito son escasas.

De este modo, todo hace indicar que Brais Méndez no podrá jugar ni contra el Elche CF ni contra el Real Madrid.