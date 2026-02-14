Escocia se lleva la Copa Calcuta e Irlanda resiste ante la fiereza italiana

Los escoceses se hacen fuertes en Murrayfield para batir a Inglaterra y lograr su primera victoria en la presente edición del Seis Naciones

La segunda jornada del torneo Seis Naciones de 2026 ha comenzado con dos partidos repletos de emoción, sirviendo uno de ellos para ver a Escocia recuperar la Copa Calcuta al vencer a Inglaterra por 31-20 en Murrayfield.

Lo cierto es que los del cardo protagonizaron una excelente actuación, una con la que dominaron a Inglaterra desde el principio para terminar sellando la victoria por un marcador de 31-20. Lo cierto es que si algo no le faltó a los locales es intensidad. Así, empujando a la línea rival, fueron marcando ensayos para hacer que los de la rosa fueran siempre a remolque.

Si Escocia iba con una determinación envidiable, los ingleses fueron en todo momento un mar de dudas al que tampoco le faltaron errores, incluida la la expulsión de Arundell por doble amarilla, que le fueron lastrando durante todo el partido.

Por más que lo intentó, Inglaterra fue incapaz de dar la vuelta a un partido en el que Escocia tuvo el control tanto en ataque como en defensa, destacando las actuaciones de Finn Russell y Huw Jones, que desactivaron todos los intentos de reacción del rival. Sí, por momentos ganaron terreno, pero no llegaron a imponerse en fases lo suficientemente amplias como para de verdad pelear por la victoria.

También se estrena Irlanda en el Seis Naciones

Si alguien esperaba disfrutar de un triunfo cómodo de Irlanda debió llevarse una gran decepción. Los verdes, pese a contar con todas las gargantas de Dublín tras ellos, sufrieron más de lo esperado ante una Italia muy combativa, pero finalmente fueron capaces de amarrar el partido por 20-13 en una tarde en la que el juego fue por momentos muy duro y físico.

La realidad es que los primeros en golpear fueron los italianos, quienes llegaron a marcharse al descanso en ventaja gracias a un ensayo y el acierto en los golpes de castigo por parte de Paolo Garbisi, que directamente puso contra las cuerdas a los anfitriones.

La situación cambió por completo en la segunda parte. Irlanda se levantó con fuerza gracias a varios cambios –entraron Jack Crowley y Robert Baloucoune– y metieron una marcha más al encuentro para dar la vuelta al marcador; eso sí, les costó lo más grande cerrarlo, ya que se dejaron por el camino varias oportunidades para lograr un punto extra. Finalmente, el conjunto de Andy Farrell resistió al ímpetu italiano gracias a una sólida defensa en los minutos finales.