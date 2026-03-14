Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion, tras la victoria del Valladolid y la derrota del Almería en la jornada 30 de Segunda división

La jornada 30 de LaLiga Hypermotion dejó victorias fundamentales para los equipos que buscan el ascenso y la permanencia

La jornada 30 de LaLiga Hypermotion dejó momentos decisivos tanto en la parte alta como en la zona de descenso, con equipos luchando por consolidar sus objetivos a falta de pocas jornadas para el cierre de la temporada. El Racing de Santander reafirmó su liderazgo gracias a un doblete de Andrés Martín, que permitió superar a la Cultural Leonesa en un partido intenso y lleno de alternativas; mientras que el Real Zaragoza sorprendió al Almería, truncando la buena racha de los andaluces en la lucha por el ascenso directo.

Por su parte, el Real Valladolid consiguió una victoria agónica frente al Leganés, con un remate decisivo de Latasa en los últimos minutos que mantuvo a los blanquivioletas invictos bajo la dirección de Fran Escribá. Entre goles decisivos, acciones polémicas y momentos de máxima tensión, esta jornada dejó claras señales de que cada encuentro cuenta en la carrera por la primera división y la permanencia, manteniendo la competición al rojo vivo y dejando a los aficionados al borde del asiento hasta el último silbato.

El Racing de Santander sigue firme en la cima

El Racing de Santander consolidó su posición como líder de LaLiga Hypermotion tras vencer (1-2) a la Cultural Leonesa con un doblete de Andrés Martín, que anotó el gol decisivo en los últimos minutos. Con este triunfo, los santanderinos refuerzan su camino hacia el ascenso directo a Primera División a falta de doce jornadas.

Los locales, dirigidos por Rubén de la Barrera, no lograron reaccionar pese al cambio de técnico: tres derrotas consecutivas y una racha de doce partidos sin ganar los mantiene cerca de los puestos de descenso. La Cultural Leonesa empezó fuerte, dificultando el juego combinativo del Racing, pero el conjunto cántabro fue creciendo y encontró espacios gracias a la velocidad de Íñigo Vicente y la visión de Guliashvili, que habilitó a Martín para abrir el marcador.

El Zaragoza sorprende al Almería

En otra contienda clave, el Real Zaragoza se impuso al Almería y sumó tres puntos vitales para su lucha por la permanencia. Tras un partido intenso y lleno de alternativas, Rober González y Dani Gómez marcaron para sellar el 2-0 definitivo. La derrota deja al Almería con la sensación de haber perdido terreno en la pelea por el ascenso directo, mientras el Zaragoza consolida la buena dinámica de David Navarro, con dos victorias consecutivas desde su llegada al banquillo.

El equipo local dominó los primeros minutos con presión alta y control del balón, generando situaciones de peligro, mientras el Almería buscaba sorprender con transiciones rápidas lideradas por Miguel de la Fuente. La intervención del VAR y algunas decisiones arbitrales condicionaron el partido, pero los goles zaragocistas al final definieron el resultado.

El Real Valladolid celebra en el José Zorrilla

El Real Valladolid venció al Leganés por 3-2 en un partido lleno de emociones y alternativas. Sergi Tenés abrió el marcador con un remate de cabeza tras un saque de esquina, pero los visitantes empataron en dos ocasiones antes del tiempo añadido. Finalmente, Latasa emergió en el último minuto con un remate de cabeza que dio la victoria al Pucela y mantuvo la racha invicta bajo el mando de Fran Escribá.

El duelo mostró la importancia del juego a balón parado y la efectividad de las acciones ofensivas bien coordinadas. A pesar de la presión del Leganés, Valladolid consiguió mantener la ventaja y sellar tres puntos cruciales para alejarse de la zona de descenso, demostrando que la perseverancia y la capacidad de adaptación pueden decidir partidos cerrados.

Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la jornada 30